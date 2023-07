"Para ser replicado no Brasil": ministro conhece projeto cearense contra fome

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, visitou, nesta segunda-feira, 17, uma das fábricas do projeto Mais Nutrição, na Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa) em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O ministro apontou a importância do projeto de distribuição de alimentos no Ceará, que busca combater a fome no Estado: “É um exemplo para ser replicado no Brasil”.

Para além do combate à fome, Paulo Teixeira pontuou que o programa garante o combate ao desperdício de alimentos, e que a expectativa é levar o projeto para âmbito nacional. “Ceará tem que ensinar o Brasil essa experiência tão importante. Nós vamos tentar aprender daqui, mas também buscando replicar no Brasil a partir dessa boa experiência”, disse.

A visita à Ceasa foi acompanhada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e a primeira-dama, Lia Freitas. No local, os representantes realizaram um percurso por todos os ambientes onde os alimentos, que são excedentes da Ceasa, são tratados e em seguida utilizados no programa.

O projeto mantém um banco de alimentos in natura, com frutas e legumes, que seriam desperdiçados por comerciantes da Ceasa por falta de demanda ou condições estéticas, mas que ainda são adequados para consumo.

No projeto, as frutas são direcionadas para serem transformadas em polpas e um mix de legumes desidratados são utilizados na preparação de sopas. Os alimentos são doados a instituições beneficentes.

De acordo com a Secretaria de Proteção Social do Ceará (SPS), que mantém o programa, por dia, em média, são recolhidos de duas a quatro toneladas de alimentos na Ceasa de Maracanaú. Ainda segundo a pasta, a doação são de 2.500 quilos de alimentos, por dia.

Além de Maracanaú, o projeto possui uma fábrica em Barbalha, no Cariri. Na região, são recolhidos, em média, 700 quilos de alimentos por dia, e são doados cerca de 600 quilos de alimentos.

Nova fábrica em Tianguá no segundo semestre

De acordo com o governador do Ceará, o projeto impacta cerca de 30 mil pessoas de 134 entidades beneficentes vinculadas ao programa.

Ainda segundo Elmano, além das duas unidades da fábrica do projeto Mais Nutrição, localizadas na Região Metropolitana e em Barbalha, no Cariri, o programa irá expandir com uma nova unidade na Ceasa de Tianguá, na Serra de Ibiapaba. A previsão é para o segundo semestre deste ano.

“Nós temos a experiência aqui em Fortaleza, lá em Barbalha e estamos preparando a Ceasa de Tianguá. Estamos nos preparando para adquirir os equipamentos para poder instalar. Em breve, no segundo semestre, nós podemos inaugurar nossa unidade na Serra da Ibiapaba”, afirmou o governador durante a visita.

O projeto Mais Nutrição foi implantado em 2019 durante a gestão do ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana, e é vinculado à Secretaria de Proteção Social do Ceará (SPS). O programa é um modelo de captação, processamento e doação de alimentos saudáveis para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social.

Em maio deste ano, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esteve na unidade de Maracanaú. Na época, o ministro afirmou ter planos para criar uma rede nacional de bancos de alimentos.

O representante também pontuou que o setor privado, formado por distribuidoras e pelo comércio, também pode contribuir para diminuir o desperdício alimentar e doar insumos para bancos de alimentos.