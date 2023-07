H&M divulga abertura de lojas presenciais e virtuais no Brasil em 2025

Segundo a marca, o planejamento é começar pela região Sudeste e expandir, aos poucos, para o restante do País

A Hennes & Mauritz (H&M), empresa multinacional sueca de moda, vai abrir lojas no Brasil em 2025. Além disso, um e-commerce também será inaugurado. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 17, por meio de um comunicado emitido pela empresa.

Segundo a declaração, o planejamento da marca é começar nas principais cidades da região Sudeste do Brasil e expandir, aos poucos, para o restante do País.

Na América Latina, a Hennes & Mauritz está presente desde 2012, quando abriu sua primeira loja no México. Atualmente, a H&M possui lojas no Peru, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá e Costa Rica.

Para conseguir uma abertura mais efetiva, a H&M vai fazer uma parceria com o Dorben Group, que já é responsável por outras lojas da empresa na América Latina. No Brasil, opera lojas de marcas de luxo como Jimmy Choo, Michael Kors e Carolina Herrera.

“Estamos entusiasmados em anunciar que vamos abrindo nossa primeira loja e online no Brasil em 2025. Tivemos um bom desenvolvimento na América Latina e vemos um grande potencial no Brasil”, diz Helena Helmersson, CEO do H&M Group.

Fundada em 1947, a empresa tem mais de 5 mil lojas no mundo e está presente em mais de 70 países. No mercado europeu, a rede atua no segmento de fast fashion e é concorrente direta da Zara.

