BNB adere ao programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou nesta segunda-feira, 17, em comunicado à imprensa que também vai aderir ao programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em sua primeira fase, o programa contempla dívidas bancárias do público com renda entre R$ 2.640 e R$ 20 mil, a chamada Faixa 2. Também estão contempladas as pessoas com débitos de até R$ 100 e que estão negativados. Esse público terá o nome retirado das listas de proteção ao crédito, embora não tenham as dívidas perdoadas.

"A adesão ao Desenrola Brasil reforça nosso compromisso em promover a inclusão financeira e apoiar o desenvolvimento econômico da Região", afirmou o presidente do BNB, Paulo Câmara (PSB).

"Estamos empenhados em oferecer condições vantajosas para a renegociação de dívidas, possibilitando que nosso cliente regularize sua situação e retome sua atividade produtiva com maior tranquilidade e mais planejamento", acrescentou.

O presidente do BNB disse, por fim, que a instituição financeira "está dedicada a oferecer soluções visando reduzir o impacto financeiro causado pela inadimplência e proporcionar condições favoráveis para a recuperação econômica".

Na nota à imprensa, o BNB informou que "está disponibilizando uma página exclusiva com informações sobre o programa Desenrola Brasil no portal do Banco na internet. https://www.bnb.gov.br/desenrola-brasil".

