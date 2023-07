Veja os concursos no CE com inscrições abertas; são mais de 600 vagas

O Ceará tem mais de 600 oportunidades em concursos com inscrições abertas nesta segunda-feira, 3. As vagas são para diferentes cidades, em diversos cargos e níveis de escolaridade. Confira abaixo.



Prefeitura de Maracanaú (624 vagas)



A Prefeitura de Maracanaú está com 624 vagas abertas, sendo 156 para contratação imediata e 468 para formação de cadastro reserva, até a próxima sexta-feira, 7.

As oportunidades são para diversas áreas de diferentes níveis de escolaridade, incluindo guarda civil municipal, agente de defesa civil, agente fiscalizador de trânsito e transporte, entre outros. Os salários vão de R$ 1320 até R$ 3999.

A taxa de inscrição é de R$ 95 para candidatos de nível médio, R$ 105 para nível técnico e R$ 135 para formação superior.

Veja mais detalhes sobre o concurso no site do Idecan.

UFC (15 vagas)

A Universidade Federal do Ceará está com 15 vagas abertas para professor adjunto e assistente. As oportunidades são para o magistério de ensino superior para atuação nos campus de Fortaleza, Itapajé, Russas e Sobral.

As funções exigem mestrado ou doutorado e têm salários entre R$ 6.356,02 e R$ 10.481,64.

As inscrições podem ser realizadas até 21 de julho, com taxa de R$ 182,82 para professor assistente e de R$ 262 para professor adjunto com dedicação exclusiva. Confira o edital.

UFCA (1 vaga)

A Universidade Federal do Cariri-CE (UFCA) está com seleção aberta para uma vaga no cargo de professor da carreira do Magistério Superior na disciplina de Matemática.

Podem participar do certame candidatos com graduação e doutorado em Matemática. O salário será de R$ 10.481,64, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00 por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições estão abertas até 14 de julho no site da universidade, e a taxa está fixada em R$ 278.

