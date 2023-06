Fortaleza é o 3º destino mais procurado de julho, diz companhia

Fortaleza é o terceiro destino mais procurado para as férias de julho de 2023, de acordo com pesquisa divulgada pela Latam. A amostra foi obtida através de um balanço dos principais canais de venda da companhia aérea, e a capital cearense ficou atrás apenas de Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Ao todo, estão programados quase sete mil voos da Latam saindo ou chegando nas localidades do ranking, em 37 rotas domésticas e internacionais que devem transportar cerca de 900 mil passageiros. Em relação a junho de 2023, a companhia informa que irá operar 156 voos extras nestas cidades.

De acordo com a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, “as férias de julho acabam sendo as melhores férias do Brasil, pois ocorrem em um período em que o país oferece um portfólio duplicado de clima e de experiência”.

Na avaliação da secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o posicionamento do principal terminal aéreo do estado no ranking comprova a importância do hub cearense para o país.

"Além do potencial com bons atrativos, para se tornar competitivo um destino turístico tem que contar com um excelente aeroporto e uma malha aérea capaz de atender a demanda dos turistas. E essa notícia comprova que o Ceará atende bem isso, por isso é um dos locais mais buscados em feriados e períodos que as pessoas mais gostam de turistar", completou.

Destinos internacionais



Entre os destinos internacionais, Santiago, Buenos Aires e Miami são os mais buscados em julho. Para transportar cerca de 200 mil passageiros, a Latam programou mais de mil voos do Brasil para essas localidades.

