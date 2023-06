Voo de Fortaleza com destino a Miami retorna após problemas técnicos

Um voo da Gol, saindo de Fortaleza para Miami, nos Estados Unidos, precisou retornar à capital cearense, depois da decolagem, após apresentar problemas técnicos na manhã deste sábado, 17. A aeronave saiu por volta das 5h30min e retornou às 8h5min.

De acordo com nota da companhia aérea, a “aeronave pousou sem quaisquer intercorrências no aeroporto”, e o avião foi levado para a manutenção técnica. O novo voo com destino a Miami está previsto para acontecer ainda neste sábado, 17, às 22 horas.

Confira o pronunciamento oficial da Gol:

“A GOL informa que a aeronave do voo G3 7904 deste sábado (17/06), que seguia de Fortaleza (FOR) para Miami-EUA (MIA), apresentou um problema técnico e retomou à Fortaleza (FOR). A aeronave pousou sem quaisquer intercorrências no aeroporto às 08h05.

Todos os Clientes desembarcaram, receberam as facilidades previstas e a aeronave seguiu para a manutenção. O voo com destino à Miami-EUA (MIA) está previsto para decolar às 22h00 deste sábado (17).

A GOL reforça que todos os procedimentos foram realizados com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia.”



A companhia aérea foi questionada sobre qual seria a falha técnica pelo O POVO, mas até o momento de fechamento desta matéria não houve resposta.

A Fraport, empresa responsável pela administração do Aeroporto Internacional Pinto Martins, também foi procurada. A matéria será atualizada quando houver resposta.