Prefeito de Fortaleza confirma edital para concurso da AMC em até 30 dias

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), confirmou para os próximos 30 dias o lançamento de edital para um concurso com 128 vagas para agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, 12, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais.



Sarto ressaltou que também há outros concursos previstos para este ano, com destaque para o do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), que tem previsão para 60 vagas e edital em processo de finalização. "Com esse concurso, queremos fortalecer a atuação do Iplanfor”, destacou o prefeito que exaltou a importância do órgão na busca da redução de desigualdades sociais.

Em um balanço das convocações de servidores públicos municipais feitas nos últimos 18 meses de gestão, o pedetista informou que foram chamados, por meio de concursos públicos, um total de 2.442 pessoas, destacando que os certames contemplaram, principalmente as áreas de saúde, educação, controladoria e orçamento e gestão.

Na área da educação, por exemplo, Sarto citou a convocação de 1.822 profissionais para a rede municipal de ensino, que avaliou como o maior concurso público para professores da história da capital cearense e ressaltou que a “rede vem se expandindo nos últimos anos”.

“Estamos construindo e entregando novas escolas, aumentando a oferta de matrículas, e o concurso público é uma maneira de renovar nossos quadros profissionais e contribuir para que a qualidade de ensino na nossa cidade siga avançando.

Concursos em andamento

Sobre os concursos em andamento, o prefeito falou sobre os certames da Guarda Municipal de Fortaleza e da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), que têm 1000 e 50 vagas, respectivamente.

"Nosso objetivo é cumprir rigorosamente o cronograma e chamar logo os aprovados para reforçar o quadro funcional da Guarda Municipal", ressaltou Sarto. Quanto ao concurso do Sefin, o prefeito informou que foram registradas 9.987 inscrições e que as provas serão aplicadas nos dois próximos domingos, 16 e 23 de julho.

"Quando concluirmos esses dois concursos, da Guarda e da Sefin, e quando finalizarmos essas convocações da saúde mental e do IJF, chegaremos ao número de 3.492 novos servidores admitidos na nossa gestão”, exaltou.

