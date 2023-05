Governo estuda mudança nas regras dos concursos públicos, diz jornal

O Governo Federal planeja realizar mudanças nas regras dos concursos públicos, buscando incorporar novas formas de avaliação e de seleção.

As informações são do jornal Folha de São Paulo, e segundo o veículo, as regras valerão apenas para novas seleções. O intuito é que as diretrizes sejam aplicadas para União, estados e municípios.

Uma das alterações sugeridas é a de a comissão responsável pelo concurso poder exigir outras etapas para medir a capacidade do candidato. Além da prova de conhecimentos, também ter teste de habilidades na função, bem como testes físicos compatíveis com as atividades, e teste de competências conduzido por um profissional habilitado.

Além disso, o texto também sugere um treinamento prévio, como já existe em algumas corporações, com o objetivo de introduzir os candidatos nas atividades do órgão.

Uma nova lei de cotas também deve ser implantada ainda neste primeiro semestre, tentando fechar algumas brechas e vedando a diferenciação de candidatos com base em idade, sexo, estado civil, condição física, deficiência, etnia, naturalidade, proveniência ou local de origem.

