14 mil vagas: veja lista de concursos autorizados pelo governo Lula

Oportunidades são para os mais diversos níveis de escolaridade; editais devem ser divulgados no segundo semestre de 2023

Com as 4.436 novas vagas em concursos públicos anunciadas na última sexta-feira, 16, já são mais de 14 mil vagas autorizadas pelo presidente Lula desde o início do seu mandato.

Antes dessa leva, o governo já havia anunciado outras 1.444 vagas efetivas e outras 8.141 temporárias, totalizando assim 14.021 oportunidades através dos certames. A maior parte dos concursos deverão ser lançados em até seis meses depois da autorização.

A maior parte das vagas são para cargos como agente de pesquisa por telefone e supervisor de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O edital será publicado até novembro deste ano e não exigirá curso superior.

O concurso da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), também é outro que é necessário apenas o nível intermediário de escolaridade. Confira os concursos que devem ter os editais publicados no segundo semestre de 2023.

Veja abaixo quais os concursos autorizados por Lula

Ministério das Relações Exteriores: 30



Ministério da Ciência e Tecnologia: 814



Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima: 98



Funai: 502



IBGE: 8.141 (temporárias)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 440



Instituto Nacional de Meteorologia: 80



Incra: 742



MEC: 220



INEP: 50



Capes: 50



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 100



ICMBio: 160



Ministério das Relações Exteriores: 100



INPI: 120



Inmetro: 100



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes: 100



Agência Nacional de Mineração: 24



Ministério de Minas e Energia: 30



Analista de infraestrutura: 300



Analista em tecnologia da informação: 300



Auditor fiscal do trabalho: 900



CNPQ: 50



Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia: 50



Ministério da Saúde: 220



Fiocruz: 300

