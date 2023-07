Sede da TV Cidade é anunciada em leilão por lance mínimo de R$ 10 milhões

Lance de compra pode ter entrada de 25% e parcelamento em 30 vezes. Sede do Grupo Cidade de Comunicação fica localizado no bairro Aldeota

A alienação do bem imóvel da Sede do Grupo Cidade de Comunicação, que fica na Aldeota, foi requerida na Justiça, a ser realizada por meio do sistema Comprei, plataforma de negócios da União gerido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), onde bens oferecidos em acordos ou execuções fiscais (penhorados) são anunciados em venda simplificada.

O intermédio da venda é da Montenegro Leilões, que divulga que o lance inicial da compra do empreendimento é de R$ 10.051.300, mas pode-se fazer a aquisição imediata do prédio por R$ 14.359.000, valor de avaliação do terreno.

Ainda conforme O POVO apurou, é possível parcelamento com entrada de 25% e o restante em 30 vezes.

A data prevista do leilão é dia 15 de julho, mas o ato de compra ainda é uma estimativa, porque o bem aguarda liberação por negociação com devedor ou pendência processual.

Localizado na avenida Desembargador Moreira, número 2565, o prédio a ser alienado conta com quatro pavimentos, sendo subsolo, térreo, primeiro e segundo pisos, com área construída de 2.104 metros quadrados (m²).

Fica em terreno que se constitui de uma poligonal composta de cinco vértices, com o perímetro de 222,44 metros (m), com área total de 3.056,93 m².

Conforme avaliação do local, as características destaque do imóvel são o estacionamento para clientes (frontal) e empregados da empresa (lateral). No térreo consta recepção, pátio, corredor das rádios e corredor da área técnica.

No primeiro andar fica administração, RH, estúdio TV, reunião, lanchonete, enquanto no segundo fica a Presidência. Além da torre transmissora na área frontal.

E no deferimento do pleito fazendário, ficaram estabelecidas algumas condições: a alienação ficará disponível pelo prazo de três meses; o valor mínimo deve corresponder a 70% do valor de avaliação; e a Fazenda Nacional deverá fixar as eventuais condições para parcelamento, como: valor da entrada, número de meses de parcelamento, garantias etc.

Além disso, a comissão de corretagem é de 5% do valor da venda, e deverá ser quitada integralmente, independentemente do eventual deferimento de parcelamento.

Decorrido o prazo de três meses fixados, a contar da data da inclusão no Comprei, e sem a concretização da alienação, fica determinada a imediata retirada do sistema de penhora e a conclusão dos autos para análise de reinclusão por parte da Justiça, conforme consta em despacho emitido no dia 25 de maio de 2023, pela 33ª Vara Federal no Ceará, pelo juiz Gleidison Marques Fernandes.

Conheça o Grupo Cidade de Comunicação

Afiliado da Record TV no Ceará há mais de 25 anos, o Grupo Cidade de Comunicação tem mais de 45 anos de história e é composto ainda pela TV Cidade Fortaleza, portal GCMais, Spark, e rádios, Atlântico Sul FM 105,7, Cidade FM 99,1, Jovem Pan Fortaleza 94,7 FM, Jovem Pan News Fortaleza 92,9 FM, Clube Jericoacoara 91,7 FM, 89,9 FM e Cidade AM 860.

O POVO procurou os grupos Cidade e Record para saber sobre o processo de penhora, tomadas de decisões e o que acontece com as atividades no Ceará.

