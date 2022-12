Caixa realiza leilão de mais de 200 imóveis com desconto

O pregão contará com apartamentos, casas, terrenos e estabelecimentos comerciais com descontos.

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Kronberg Leilões, fará mais um leilão online com 201 imóveis em diversos estados brasileiros nesta segunda-feira, 5, à partir das 10 horas. O pregão contará com apartamentos, casas, terrenos e estabelecimentos comerciais com descontos.

O estado que terá mais imóveis é São Paulo, com 44 à disposição, seguido de Rio de Janeiro (30), Goiás (22), Minas Gerais (19) e Rio Grande do Sul (18). No Ceará apenas um imóvel estará disponível para oferta.

De acordo com Helcio Kronberg, leiloeiro oficial da Kronberg Leilões, o pregão é uma excelente oportunidade para comprar imóveis com bons descontos e facilidades.

"Os imóveis podem ser adquiridos à vista e boa parte deles podem ser financiados ou utilizando o FGTS. Vale a pena arrematar os imóveis de leilões da Caixa Econômica, pois normalmente são contratos antigos e esse valor serviu a época da contratação do fiduciante para a contratação, e por isso está defasado em relação ao real valor de mercado", explicou.

Os detalhes dos imóveis à disposição podem ser conferidos através do site oficial da Kronberg Leilões.

