Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza será leiloado em agosto

Mais quatro serão leiloados, sendo três no Porto de Maceió (AL), todos destinados a combustíveis, e o Porto Alegre (RS) também. O prazo de arrendamento em Fortaleza é previsto em 25 anos

O Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza (TMP) será leiloado pelo Governo Federal por estimados R$ 3,131 milhões. Este é o menor valor de investimento anunciado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que realizará cinco leilões no dia 11 de agosto.

Além do equipamento que fica na capital cearense, participam da rodada o Porto de Maceió (AL) com três terminais - MAC 11, MAC 11A e MAC 12 -, todos destinados à movimentação de combustíveis, além do POA 01, localizado em Porto de Porto Alegre (RS).

Dos cinco terminais, três (MAC 11, MAC 12 e POA 01) já haviam sido aprovados na Reunião Ordinária de Diretoria (ROD) no último dia 19 de maio.

Mas no início desta semana, a diretoria da Antaq aprovou a realização dos últimos dois, desta vez para os terminais TMP e MAC11A.

Dentre os investimentos previstos, os três maiores vão para os equipamentos em Maceió. Serão 20,81 milhões para o terminal MAC11; R$ 46,449 milhões para o MAC11A e R$ 37,593 milhões para o MAC12 (AL). Todos eles pelo prazo de 25 anos

Já R$ 17,045 milhões são estimados em investimentos no de POA01, por 10 anos, e apenas R$ 3,191 milhões para o Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza, por 25 anos de arrendamento.

Em comunicado, a relatora do certame do terminal de Fortaleza, a diretora Flávia Takafashi, ressalta que o arrendamento é de área Brownfield, ou seja, que já está em uso ou que já está parcialmente construída.

Segundo o voto proferido, “os investimentos novos a serem realizados para a operação se resumem à compra de carrinhos de bagagem e armários tipo locker, havendo ainda a necessidade de investimentos de retrofit (restaurar ou dar aspecto uniforme) em equipamentos atualmente não operacionais no terminal de passageiros”.

Ainda em seu voto, Takafashi concorda com o entendimento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) de manter a data-base de abril de 2019, uma vez que o período “atende às expectativas econômico-financeiras do projeto e, por sua vez, garante a devida atratividade ao leilão”

Na relatoria do diretor Lima Filho, o diretor explicou que, ao longo da elaboração processual do terminal MAC11 de Maceió, houve a necessidade de divisão da área em dois terminais, o MAC 11 e o MAC 11A. “Vale ressaltar que a área MAC 11 seria maior do que a que se constata na versão atual dos estudos.

Durante o debate público travado na fase de instrução processual foram levantadas preocupações de cunho concorrencial que ensejaram a divisão da área em duas, sendo elas a MAC 11 e MAC 11A”, comentou.

Já em seu voto acerca do MAC 11A, Lima Filho afirma que “no caso do petróleo, foi identificado o risco de abuso do poder econômico por parte do futuro arrendatário”. Por este motivo, o diretor definiu o estabelecimento de um preço-teto de R$ 88,97/tonelada para o combustível.

O POVO procurou a Companhia Docas do Ceará, empresa que administra o Porto de Fortaleza, que comunicou que vai esperar a publicação do edital para emitir pronunciamento.

O aviso do leilão em si já foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 1º de junho, mas, conforme a Antaq, tanto o edital quanto os seus anexos serão divulgados nesta sexta-feira, 2.

Detalhes do leilão dos cinco Portos no Brasil

Arrendamento MAC11A (AL)

Tipo de Carga Principal Combustível; Petróleo

Capex R$ 46.449.000

Prazo 25 Anos

Arrendamento MAC12 (AL)

Tipo de Carga Principal Combustível

Capex R$ 37.593.000

Prazo 25 Anos

Arrendamento MAC11 (AL)

Tipo de Carga Principal Combustível

Capex (investimento) R$ 20.810.000

Prazo 25 Anos

Arrendamento POA01 (RS)

Tipo de Carga Granel Sólido Vegetal

Capex R$ 17.045.249,50

Prazo 10 Anos

Arrendamento TMP (CE)

Tipo de Carga Principal Passageiros

Capex R$ 3.191.000

Prazo 25 Anos

