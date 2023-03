Correios realiza leilão de 13 veículos no Ceará

Os Correios no Ceará irão realizar licitação eletrônica para a venda de 13 veículos que foram utilizados pela empresa em atividades operacionais no Estado. São nove veículos leves e quatro camionetas furgão, que vão ser leiloadas por conta de uma renovação na frota da empresa.

O início acolhimento de propostas iniciou em 7 de março, e podem ser encaminhadas até 27 de março de 2023, às 14 horas. Não é permitida a participação de empregados dos Correios na licitação.



O documento com as regras do certame está disponível para consulta no endereço. Na busca deve ser inserido o número da licitação: 982595, e em seguida, acessar "opções"e "Listar documentos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As condições dos veículos podem ser conferidas na unidade dos Correios em Fortaleza, situada na avenida Almirante Tamandaré, 75, na Praia de Iracema. As visitas devem ocorrer em dias úteis, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Mais notícias de Economia

Tags