Banco do Nordeste nomeia Paulo Câmara como novo presidente

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNBR3) informa que o Conselho de Administração nomeia Paulo Henrique Saraiva Câmara como presidente da instituição nesta quarta-feira, 29 de março. A posse ocorreu já hoje, às 11h, em cerimônia interna, na sede do BNB.



A informação foi divulgada ao mercado em fato relevante. Portanto, o nome indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou mesmo como o do ex-governador de Pernambuco para presidir o banco.

Ele assume no lugar do também pernambucano José Gomes da Costa, que havia sido efetivado no cargo no dia 2 de agosto de 2022, após ficar desde o dia 17 de janeiro, ou seja, quase sete meses como interino.

Já o nome de Paulo Câmara passava por um possível empecilho da Lei das Estatais, de 2016. Porém, no dia 16 de março, Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu liminarmente trechos do texto, que restringiam a indicação de políticos para cargos de Diretoria em empresas públicas.

Isso porque a posse do ex-governador pernambucano dependia de o Senado aprovar as mudanças feitas pela Câmara no fim do ano passada na Lei das Estatais. O texto aprovado pela Câmara reduzia para apenas 30 dias o tempo exigido de quarentena para o político assumir o cargo em estatal, em vez de três anos.

Processo de escolha de Paulo Câmara por Lula no BNB

Encontro de Lula com do ex-governador de Pernambuco já havia sido realizado no dia 7 de fevereiro deste ano, convidando-o para o cargo no BNB.

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também havia participado da reunião, que já terminara com o aceite de Câmara para assumir comando do banco.

O ex-governador perdeu a disputa à reeleição em Pernambuco, ainda no primeiro turno, fato que gerou o fim do período de 12 anos do PSB no controle do Estado.

Quem é Paulo Câmara

Paulo Henrique Saraiva Câmara é graduado em Ciências Econômicas, possui pós-graduação em contabilidade e controladoria governamental e mestrado em Gestão Pública para o desenvolvimento do Nordeste, todos pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

É auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, tendo exercido, ainda, carreira administrativa, no Banco do Brasil, no período de 1993 a 1994.

Foi secretário de Administração de Pernambuco (2007 a 2010), secretário de Turismo de Pernambuco no exercício de 2010, secretário da Fazenda de Pernambuco, de 2011 a 2014, e governador daquele estado de 2015 a 2022.



Nova Diretoria Executiva do Banco do Nordeste

Além da nomeação de Paulo Câmara como presidente, o Banco do Nordeste também divulga composição d a nova Diretoria. Veja lista:

Paulo Henrique Saraiva Câmara – Presidente



Anderson Aorivan da Cunha Possa – Diretor de Negócios



Bruno Ricardo Pena de Sousa – Diretor de Planejamento



Haroldo Maia Júnior – Diretor de Administração



Lourival Nery dos Santos – Diretor de Controle e Risco



Luiz Abel Amorim de Andrade – Diretor Financeiro e de Crédito



Thiago Alves Nogueira – Diretor de Ativos de Terceiros.

Conheça o Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste do Brasil S. A. é considerado o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e diferencia-se das demais instituições financeiras pela missão que tem a cumprir: atuar como Banco de Desenvolvimento da Região Nordeste, papel que que exerce há 70 anos completos em 2022.

Com sede em Fortaleza, no Ceará, a instituição criada em 1952 tem abrangência na Região Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo.

Sociedade de economia mista e de capital aberto, o BNB mantém mais de 55% do capital sob controle direto da União Federal.

Seus recursos provêm do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), sendo que mais da metade é destinada ao Semiárido, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Regional.

Há ainda captações nacionais e internacionais, tendo no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) um parceiro importante.

O BNB também é agente operador do Fundo de Investimento do Nordeste (Finor) e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e agente de crédito do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Possui mais de 90% da carteira de microcrédito do Brasil e é o maior banco regional da América Latina.

É líder em programas de microcrédito (Crediamigo e Agroamigo), que respondem por mais de 90% do modelo no País, e é destaque ainda por atuar junto às micro e pequenas empresas (MPMEs).

Atua em todos os setores e com todos os portes, ao longo de 1.990 municípios.

