Banco do Nordeste aplicou cerca de R$ 8 bilhões no Ceará em 2022

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou cerca de R$ 8 bilhões no Estado do Ceará em 2022 com os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e outras fontes. O número é 21% superior ao de 2021, quando foram desembolsados 6,7 bilhões. Os valores foram contratados em mais de 1,1 milhão de operações distintas.

O desembolso é o momento em que as empresas e pessoas físicas recebem os valores contratados em empréstimos e financiamentos para alavancar seus negócios, após todo processo de análise de crédito.

O FNE respondeu pela maior parte das contratações em 2022, com R$ 4,46 bilhões, enquanto o microcrédito orientado contratou R$ 2,91 bilhões utilizando recursos internos. O restante representa outras fontes.

Para o superintendente do BNB no Ceará, Lívio Tonyatt, a grande elevação nas contratações teve como base um forte planejamento e as parcerias institucionais com entidades representativas.

"Nós reforçamos e realinhamos as ações do Banco no estado com muito trabalho a partir das agências e direcionamos nossa atenção aos negócios com fortes impactos sociais e econômicos. Contratamos, por exemplo, mais de R$ 817 milhões no segmento de micro e pequenas empresas (MPE), além de aplicar todo o orçamento nos demais públicos prioritários como Pronaf e pequeno e médio produtor rural”, afirma.

Números nacionais

No Brasil, o BNB atende nos estados nordestinos e em parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os desembolsos realizados pelo banco em 2022 somaram cerca de R$ 49 bilhões, representando um aumento de 23,5% na comparação com 2021.

Segundo o presidente da Instituição, José Gomes da Costa, o crescimento do desembolso mostra que os processos estão mais ágeis.

"Estamos facilitando desde o cadastro dos clientes e todo o processo de concessão de crédito sem abrir mão da segurança. As inovações são na agilidade para acessar o crédito, a exemplo da automatização no cartão BNB, e na rapidez da retomada dos limites para novas contratações", afirmou.

