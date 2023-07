Fortaleza Bilíngue vai capacitar profissionais em diversas áreas

A Prefeitura de Fortaleza vai lançar nesta quinta-feira, 6, o programa "Fortaleza Bilíngue". Esta é uma iniciativa que quer dar a oportunidade aos fortalezenses de aprender a se comunicar em mais de um idioma.

O programa contempla 16 ações divididas em três grandes eixos: para alunos e professores da rede pública de ensino, para profissionais do setor produtivo, e para a população em geral, com duração e metodologia adaptados a cada público.

O início das aulas está previsto para o dia 17 de julho e será realizado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova). Além disso, terá duração e metodologia adaptados a cada público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Só para os profissionais de turismo, serão ofertadas 1.500 vagas para cursos básicos de inglês e de espanhol. Para Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza (SDE), essa é uma atividade essencial para a economia.

"Fortaleza é do mundo. A gente sabe da importância que é se comunicar em várias línguas. Então, com esse projeto, possibilitamos que empregos que trabalham diretamente com turismo, como ambulantes da Beira-Mar, consigam se comunicar em outras línguas."

Leia Mais Termina hoje prazo para adesão do Refis Saúde Especial

Programa vai oferecer passagem de graça para quem comprar no Centro; entenda

Além disso, Rodrigo Nogueira afirma que pretendem atingir o maior número possível de pessoas, mas com foco maior nos ambulantes, motoristas de aplicativo, taxistas, para melhorar ainda mais o setor turístico.

"Para economia, o turismo é vital. E, quando o turista vem, precisa ter uma comunicação. Por isso, o curso é tão importante, queremos fortalecer esse setor."

Além disso, serão disponibilizados cursos de idiomas para outros públicos, como alunos e professores da rede municipal de ensino e também os profissionais da tecnologia. Caso tenha interesse, você pode fazer sua pré-inscrição acessando este link.

Os cursos ofertados poderão ser feitos tanto por meio presencial quanto EAD, em diversos canais.

Serviço

Data: 6 de julho de 2023

Horário: 15h

Local: Auditório do Paço Municipal - Rua São José 01, Centro, Fortaleza - CE.

Mais notícias de Economia