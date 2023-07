Termina hoje prazo para adesão do Refis Saúde Especial

Pagamento de impostos (IPTU - ISS - ISSQN - ITBI) à vista

- 100% de desconto para pagamento do valor da dívida à vista até o fim do primeiro mês do programa

- 95% de desconto para pagamento do valor da dívida à vista até o fim do segundo mês do programa

- 85% de desconto para pagamento do valor da dívida à vista até o fim do terceiro mês do programa