Esquenta Prime Day inicia amanhã; entenda como vai funcionar

A Amazon vai realizar, em 11 e 12 de julho, a nova edição do tradicional Amazon Prime Day. Mas como novidade para essa edição, a empresa vai realizar um "esquenta" que inicia já nesta segunda-feira, 3, e vai até o dia 10 de julho.

No esquenta, os clientes terão acesso a ofertas antecipadas com até 50% de desconto uma semana antes do Prime Day. Veja abaixo mais detalhes do evento que é considerado a "black friday" da Amazon.

Sobre o assunto Governo do Ceará e Amazon fazem acordo para capacitação de empresas cearenses

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que é o Prime Day?

O Prime Day é um evento de compras que traz ofertas exclusivas para membros Prime. Qualquer pessoa pode ter acesso aos descontos, bastando apenas ser membro do plano Amazon Prime.

Onde acontece o Prime Day?

Exclusivos para assinantes (clientes Prime), o Amazon Prime Day acontece em 25 países e oferece, além dos descontos, fretes grátis em mais de 100 milhões de produtos em 50 categorias, diretamente no site da Amazon.

Quais itens vão ter desconto no Prime Day?

O Prime Day vai trazer promoções em produtos e benefícios em compras e nos dispositivos de música (Amazon Music), filmes (Prime Video), leitura (Prime Reading) e jogos (Prime Gaming).

“Para este ano, celebraremos os membros Prime de novas maneiras, com grandes ofertas e descontos exclusivos apenas para membros Prime e uma experiência de compra ainda mais personalizada”, adianta Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil. Veja alguns dos descontos abaixo.

Prime Video: a partir de 28 de junho, o Prime Video oferece uma seleção de títulos para alugar com até 50% de desconto, incluindo lançamentos.



Amazon Music: a partir de hoje até 13 de julho, os membros Prime têm acesso gratuito ao Amazon Music Unlimited por quatro meses. O serviço oferece 100 milhões de músicas em HD.



Prime Gaming: até 12 de julho, os membros Prime têm acesso a jogos clássicos como "Prey", "Baldur's Gate II", "Shovel Knight: Showdown" e "Star Wars: The Force Unleashed".



Prime Reading: membros Prime terão acesso a livros títulos como “Duna” (Frank Herbert), que inspirou o grande sucesso do cinema, o best-seller “Eu e Esse Meu Coração” (C. C. Hunter) e o clássico literário “1984” (George Orwell).



Dispositivos: de 6 a 12 de julho, o Prime Day oferece descontos em dispositivos como Echo, Fire TV e Kindle, além de produtos para casas inteligentes compatíveis com Alexa.

Colaborou Marcos Sampaio

Veja como economizar em compras online no Dei Valor

Mais notícias de Economia