Mob e Wire vai capacitar mais de 500 profissionais até o fim do ano

A Mob e Wire pretende capacitar mais 500 funcionários até o fim de 2023. Atualmente, a empresa possui 1500 pessoas já treinadas em diversas áreas de operação, seja na parte técnica, no atendimento ou nas vendas. O objetivo é que se atinga a meta de 2000 funcionários qualificados até o fim do ano.

Este programa de capacitação da empresa é oferecido no Centro de Treinamento da Mob e Wire na Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Lá, estão empregados por volta de 400 profissionais.

De acordo com o CEO da empresa, Sérgio Ribeiro, mais de 70% dos funcionários contratados pela empresa são da Caucaia.

"Há um ano atrás era algo em torno de 35%, mas, ultimamente vem aumentando e eu acho super relevante. A gente faz um trabalho muito próximo da comunidade para que as pessoas lembrem que a gente tem uma empresa grande lá e que podem trabalhar ali."

Além disso, há uma estrutura montada para a realização de aulas, com salas preparadas para que haja a montagem dos equipamentos e também a realização de testes.

Operação está em 74 municípios cearenses

No Nordeste, a Mob tem atuação em seis estados e mais de 394 mil clientes ativos, sendo que, até a primeira quinzena de julho, o planejamento é de ultrapassar os 400 mil. No Ceará, são 74 cidades onde a empresa atua.

Otávio Nogueira, diretor de Gente e Gestão da Alloha Fibra, grupo que possui nove marcas, incluindo a Mob e Wire, afirmou que a pretensão maior da empresa é garantir inclusão digital no País.

"No total, são 110 mil km de fibra óptica, interligando o Brasil de Norte a Sul, com nove marcas espalhadas pelo Brasil. A gente já é a terceira maior empresa de banda larga fixa do país e temos muito orgulho de promover essa inclusão digital para os brasileiros.”

Expansão da rede no Ceará

O CEO da Mob e Wire, Sérgio Ribeiro, ainda afirma que o Ceará é muito relevante para os serviços, especialmente com a estrutura de fibra óptica atual de Fortaleza. Atualmente, a empresa representa 22% do mercado na Capital.

"Nós projetamos avançar ainda mais no Estado. Aquelas regiões que não são atendidas por grandes operadoras, nós chegamos oferecendo de 50 a 800 megas de internet. Mas nossa meta é que seja oferecido o mínimo 400 megas para todos."

Um dos impasses para que não ter essa expansão é a necessidade trocar equipamentos em algumas cidades.

"A rede está pronta para oferecer mais de mais de 1 GB, mas tem alguns equipamentos em algumas cidades a gente precisa trocar esse equipamento para oferecer, o que pretendemos fazer porque em breve", explicou Sérgio Ribeiro.

Projetos sociais da empresa

Com a iniciativa do projeto "Favelas 3D", a Mob e Wire deseja transformar as favelas em ambientes dignos e desenvolvidos.

Por isso, haverá uma iniciativa, na Favela do Inferninho, em Fortaleza, de fornecer link de acesso as bases do projeto e wi-fi liberado para o ponto chamado Beco do Céu, local onde a maioria das atividades sociais da comunidade são realizadas.

Além disso, a empresa participa do projeto "Mio de oportunidades", criado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Nele, são oferecidas oportunidades de emprego para jovens em situação de vulnerabilidade.

