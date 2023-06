BNB capta 150 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento

O Banco do Nordeste vai dispor de 150 milhões de euros para aplicar em infraestrutura. O recurso é fruto de um contrato assinado na manhã desta quarta-feira, 14, com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), na sede da instituição brasileira em Fortaleza.

Na cotação atual, o montante representa cerca de R$ 800 milhões e tem como alvo os nove estados nordestinos e parte de Espírito Santo e Minas Gerais, os quais constituem a área de atuação do banco.

"Hoje, temos a possibilidade de firmar mais uma parceria com essa instituição renomada que viu oportunidade importante de fazer essa ação com o Banco do Nordeste em áreas de desenvolvimento sustentável. A proteção do meio ambiente é fundamental e o banco tem focado seus investimentos e a AFD vem se somar a isso para que possamos investir mais com nossos parceiros. Brasil está atrasado em esgotamento sanitário e a gente tem pressa em relação a esses investimentos", afirmou Paulo Câmara, presidente do BNB ao lado de Laetitia Dufay, diretora regional da AFD.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cerimônia contou ainda com a assinatura de um convênio entre o BNB e a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa), onde estiveram presentes os secretários estaduais da Paraíba, Piauí e Bahia. Ramón Rodrigues, secretário executivo da Secretaria de Recursos Hídricos representou o governador Elmano de Freitas (PT).

Sobre o assunto BNB negocia com grupo chinês financiamento para projetos de energia

BNB lança FNE Franquias com juros a partir de 0,65% ao mês

BNB projeta mais de R$ 150 mi em projetos de inovação no CE em 2023

"Este é um dia importante e simbólico porque vamos assinar os primeiros contratos da AFD no nordeste nos 15 anos de atuação no Brasil. Nossa política internacional tem foco em ações de desenvolvimento sustentável. Hoje temos carteira de mais de 2 bilhões de euros. AFD e França reconheceram o valor imenso do Brasil e buscamos estreitar os laços para promover o desenvolvimento sócio econômico e reduzir as desigualdades", destacou a diretora francesa.

Laetitia Dufay afirmou que há foco da AFD em energia, água e saneamento, infraestrutura verde e turismo sustentável nas ações desenvolvidas no Brasil em parcerias com municípios, bancos públicos e empresas públicas no País.

Carteira ampliada

A captação dos 150 milhões de euros faz parte de uma estratégia revelada por Paulo Câmara desde que assumiu o Banco do Nordeste, na qual a ampliação da carteira da instituição com entidades internacionais é a principal ação.

O presidente do BNB revelou em primeira mão ao O POVO que a demanda por crédito no banco supera em mais de duas vezes a carteira atual, que tem o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) como principal recurso.

Para dar conta da procura por empréstimos, seja de microcrédito ou grandes operações, ele disse se empenhar na busca por instituições internacionais de fomento.

"Estou iniciando um trabalho no banco há menos de 70 dias, mas fiquei muito feliz com o que encontrei. Foca no curto, mas tem olhar fundamental para médio e longo prazo. O Nordeste precisa desse olhar diferenciado e o banco tem cumprido esse papel. Seja na aplicação do FNE seja nas parcerias", afirmou o presidente do BNB.

Além da AFD, Câmara recebeu, há duas semanas, o vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos no Passaré. Na ocasião, áreas estratégicas foram listadas para novas parcerias entre os dois bancos.

Cuidados que você precisa ao adiantar benefícios com os bancos

Mais notícias de Economia