BNB lança FNE Franquias com juros a partir de 0,65% ao mês

O Banco do Nordeste (BNB) iniciou neste mês a operacionalização do FNE Franquias. O novo programa de crédito, voltado a empresários que possuem franquias ou que desejam trabalhar como franqueados, terá taxa de juros a partir de 0,65% ao mês e prazos de até 12 anos.

Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), a linha oferece quatro anos de carência e financia até 100% dos valores investidos para a implantação, expansão, modernização e relocalização de empreendimentos, incluindo aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, capital de giro associado e taxa de franquia.

Segundo o superintendente de Negócios com Empresas e Governo do BNB, Emiliano Estevão da Paz Portela, o objetivo é facilitar o acesso para empreendedores que desejam investir em seus negócios.

Ele explica que a maior parte das operações ocorre dentro do segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE), que possui orçamento superior a R$ 6,6 bilhões para 2023. Mas reitera que os demais portes podem acessar o financiamento.

"O Banco do Nordeste possui, desde 2006, relacionamento com a Associação Brasileira de Franchising e com empresas franqueadoras. Agora, com uma linha específica onde, inclusive, a taxa de franquia pode ser financiada, o Banco está dando ainda mais atenção a esse segmento", afirma.

Operações de crédito

No primeiro trimestre deste ano, o Banco do Nordeste (BNB) aplicou R$ 1,8 bilhão em mais de 301 mil operações de crédito no Ceará. Os valores contratados representam uma alta de 52,3% em relação a igual período de 2022 (R$ 1,2 bilhão).

Em toda a área de atuação do banco, que inclui todos os estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, foram aplicados R$ 13,4 bilhões em crédito. Aumento de 53,3% ante o primeiro trimestre de 2022.

A maior parte das contratações foi feita com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e correspondeu, no período, a R$ 9,3 bilhões. Considerando as operações com esse Fundo, o aumento foi de 60%, na comparação com os 90 primeiros dias de 2022.

No Ceará, o montante chegou a R$ 1 bilhão, crescimento de 95,7% na comparação dos dois períodos.

