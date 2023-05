BNB projeta mais de R$ 150 mi em projetos de inovação no CE em 2023

O Banco do Nordeste (BNB) destinou R$ 1,64 bilhão a projetos de inovação em toda a sua área de atuação em 2022. No Ceará, os empreendimentos receberam R$ 119 milhões para inovarem em suas atividades. Para este ano, estão previstos R$ 150 milhões de recursos para área no Estado.

Esse dinheiro pode ser usado na implementação de produtos ou serviços e melhoria tecnológica, contemplando aquisição de bens e capital de giro associado ao investimento.

De modo geral, o crédito destinado à inovação em 2022 ficou cerca de R$ 1 bilhão acima do aporte contratado no ano anterior. Além disso, a instituição triplicou a quantidade de projetos financiados, passando de 276 em 2021 para 838 no ano passado.

Para 2023, a previsão é de que as contratações alcancem R$ 1,35 bilhão, mas o crédito pode ser ampliado conforme o aumento da demanda, informou o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Ele explica que a elevação da procura é indicativo de que as empresas situadas na área de atuação do Banco estão atentas a fatores como competitividade, alcance de novos mercados e melhoria de eficiência.

“Para criar uma ambiência favorável à inovação, o BNB adota diferentes estratégias, como a atuação de seu Hub de Inovação, subvenção econômica para projetos inovadores, por meio do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundeci), e financiamento de projetos produtivos com o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Essas políticas refletem o compromisso do BNB em apoiar a inovação e o desenvolvimento econômico e social da Região”, afirma Câmara.

O BNB possui linha de crédito exclusiva para apoiar projetos inovadores, no campo e na cidade, chamada FNE Inovação. O objetivo é promover a inovação em produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos.

As taxas de juros para propostas no âmbito urbano estão entre 7,33% e 9,66% ao ano, e o prazo de pagamento pode chegar a 15 anos. No meio rural, os empreendedores têm acesso a taxas ainda mais baixas, entre 6,67% e 6,82% ao ano. As condições variam conforme localização, finalidade do projeto e porte do empreendimento.

Estudo realizado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) mostra que, nos últimos dez anos, houve grande diversidade nos projetos de inovação contemplados.

Entre eles, o estudo destaca os voltados para automação da irrigação das culturas agrícolas, geração de energia limpa, desenvolvimento de aplicativos para a educação, na área de serviços médicos, bem como para o comércio varejista, com a implementação de empreendimentos que operam o comércio online.

O gerente executivo da Célula de Avaliação de Políticas e Programas do Etene, Airton Saboya, ressalta a efetividade dos financiamentos do FNE Inovação, que contribuíram para aperfeiçoar produtos e serviços dos empreendimentos financiados pelo Banco, colaborando ainda para alavancar o faturamento das empresas beneficiadas com recursos do FNE.

