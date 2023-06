BNB negocia com grupo chinês financiamento para projetos de energia

Atualmente, o BNB está presente nos projetos de energia do grupo CGN com financiamentos totais que somam R$ 1,6 bilhão.

O grupo chinês CGN Brazil Energy está negociando com o Banco do Nordeste (BNB) novos financiamentos para projetos de energia no Brasil. Em visita à sede do banco, em Fortaleza, executivos da companhia apresentaram a intenção de ampliar a operação em mais R$ 355 milhões.

Atualmente, o BNB está presente nos projetos de energia do grupo CGN com financiamentos totais que somam R$ 1,6 bilhão.



O projeto mais recente é do parque eólico Tanque Novo, na Bahia, que possui capacidade instalada de 180 megawatts. A participação do BNB nesse projeto é de R$ 200 milhões.



"A gente inaugurou, recentemente, uma nova sede em São Paulo, sinalizando a nossa intenção de continuar investindo no Brasil no futuro", afirmou o CEO do CGN no Brasil, Yao Zhigang.



O cônsul-geral adjunto do Consulado Geral da República da China em Recife, Wang Ke, acompanhou a apresentação dos investimentos asiáticos no setor de energia na Região e falou da intenção de ajudar o Brasil no processo de transformação energética.



"Estamos muito satisfeitos em apoiar os projetos de energia da CGN e contribuir para o desenvolvimento econômico da região. O Banco está comprometido em fortalecer essa parceria e continuar impulsionando o setor de energia renovável no Nordeste do Brasil", afirmou o presidente do BNB, Paulo Câmara.



