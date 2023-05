Trader: entenda o que faz, salário e como funciona o trading

Conheça a profissão, as habilidades necessárias para desenvolver a carreira de trader e quanto o profissional pode receber no mercado

O dicionário Cambridge define a figura do trader como “uma pessoa que compra e vende ações ou dinheiro da empresa”. O profissional pode atuar na Bolsa de Valores e se diferencia dos investidores em geral por capitalizar operações de curto prazo.

O investidor day trader foi listado pela plataforma LinkedIn como uma das Profissões Emergentes de 2020 no Brasil – em nono lugar – com os serviços financeiros, mercado de capitais e gestoras de fundos de investimentos entre os três segmentos mais buscados.

Com o aumento de pessoas investindo em produtos financeiros de 31%, em 2021, para 36% (o equivalente a 60 milhões de brasileiros) em 2022 (dados da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - Anbima), confira o que é preciso para se tornar um trader.

O que é trader?

Os traders são profissionais do mercado financeiro que trabalham com a compra e venda de ativos a curto prazo, analisando suas oportunidades de lucro.

“A ideia é conseguir identificar os desvios de preços na Bolsa [de Valores] e trabalhar nisso com um determinado intervalo de tempo”, relata Érico Veras, professor e pesquisador em Finanças Pessoais da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O que faz um trader?

A função do trader pode ser embasada na palavra “trade”, de origem inglesa, que significa “comércio” na sua forma literal. A profissão procura acompanhar as tendências de mercado com operações caracterizadas por seu tempo curto.

O trader, segundo completa Érico Veras, geralmente pode fazer uso de análise gráfica na identificação da compra e venda de ações em potencial.

O que é ser um trader profissional?

A renda do trader profissional – dedicado exclusivamente à compra e venda de ativos na Bolsa de Valores – será relativa ao retorno no seu trabalho de trading. Além disso, o profissional também pode vender cursos e ensinar sobre as operações realizadas.

Na atuação de um trader profissional, determinadas certificações são importantes para o trabalho no mercado, como as concedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Certificado de Gestores Anbima (CGA).

Como é o mercado de trader no Brasil

A pesquisa coletada por Cleiton Souza da Conceição em seu trabalho “Análise do perfil dos day traders brasileiros que atuam no dólar”, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), indicou o seguinte perfil dos profissionais entrevistados:

95,9% são do sexo masculino

40,3% têm entre 19 e 30 anos, enquanto 39,3% estão entre 31 e 40 anos

43,9% dos participantes eram casados e 42,9% eram solteiros

O mercado de trader no Brasil, segundo a análise de dados das entrevistas, concentrou suas respostas na região sudeste (56,6% dos participantes), com destaque para o estado de São Paulo (34,18%) e a cidade de São Paulo (19,83%).

Segundo o professor e pesquisador Érico Veras, os profissionais podem ser autônomos (encarregados de seu próprio lucro) ou trabalharem para corretoras e instituições financeiras.

Quais são as opções de atuação de um trader profissional

Confira a seguir as escolhas para a atuação de um trader profissional e suas principais características.

Trader financeiro

O foco do trader financeiro é sua atuação na Bolsa de Valores, responsável pela compra e venda de ativos após determinado período.

Scalping trade

O scalping trade é uma estratégia que preza pela rapidez nas operações, com duração possível de segundos, sem ganhos individuais elevados em apenas uma operação. Os profissionais que utilizam a técnica são chamados de scalper traders.

Day trade

A forma se relaciona com a compra e venda de ativos no mesmo dia, com duração breve, embora não tão instantânea quanto o scalping trade. Na operação de day trade, por exemplo, o profissional pode lucrar com a diferença das quantias ao comprar e vender.

Swing trade

O swing trade se diferencia das modalidades anteriores — scalping trade e day trade — pelo tempo. Os ativos adquiridos são mantidos por alguns dias, antes que o profissional decida vendê-los.

Com base em suas análises, os traders observam as tendências e tomam as decisões de compra visando o lucro posterior.

Position trade

As mudanças do valor no curto prazo não serão um problema direto para os profissionais que lidam com o position trade. A modalidade é focada em ativos que podem valorizar ao longo do tempo, embora o trader não pretenda mantê-los para si indefinidamente.

Buy and hold trade

A estratégia de investimento passivo consiste em adquirir ações e mantê-las a longo prazo, sem se preocupar com as flutuações. Nesse caso, aproveita-se a valorização que pode ocorrer (investimento de longo prazo).

Trader esportivo

As operações estão relacionadas com eventos esportivos e as probabilidades durante as partidas, como os lances, os vencedores, a pontuação, entre outros formatos.

O processo de compra e venda também é realizado, como no mercado financeiro, mas por meio da análise dos jogos pelo trader esportivo e seu potencial lucro.

O que é preciso para ser um trader?

Não é preciso ter uma formação específica, mas determinados traders seguem carreiras nas áreas de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou Administração.

“Você precisa estudar, principalmente análise gráfica, ter controle emocional e estar disposto a perder”, lista Érico Veras sobre as características necessárias para seguir na carreira.

Quanto ganha um trader?

O site de vagas e recrutamento Glassdoor destaca que o salário médio nacional de um trader equivale a cerca de 9 mil reais por mês no Brasil.

É seguro trabalhar como trader? Quais são os riscos?

O risco do trabalho de um trader profissional acontece a partir do uso do próprio dinheiro para compra e venda de ações, especialmente quando o indivíduo opera “alavancado”. O termo é referente ao uso de mais recursos financeiros do que realmente possui.

Os economistas Bruno Giovannetti e Fernando Chague, da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), realizaram um estudo sobre as enormes taxas de fracasso entre os investidores que especulam ativos de altíssimo risco.

Segundo o portal da FGV, os pesquisadores acompanharam o desempenho de investidores que operaram algum minicontrato de índice ou de dólar entre 2012 e 2017. O resultado revelou que 92,1% das pessoas que realizaram tentativas pararam em menos de um ano.

Qual a melhor plataforma para iniciantes?

As plataformas de investimento são espaços virtuais que podem ser intermediados por corretoras, conectando o iniciante ao mercado financeiro. Além disso, um software capaz de realizar uma boa análise é um dos pontos destacados por Érico Veras.

As plataformas escolhidas pelo iniciante devem levar em consideração o seu perfil como investidor e ofertar recursos para a leitura do mercado e análise gráfica, por exemplo.

Cursos para se tornar trader

A Bolsa de Valores brasileira (B3), sediada em São Paulo, oferece o curso “Aprendendo a ser trader”. O objetivo é conhecer mais sobre o dia a dia do profissional e as técnicas usadas por ele, além de aprender a fazer análise técnica com traders.

O Hub de Educação Financeira da B3 também disponibiliza conteúdos com certificado para entender o funcionamento da Bolsa de Valores e a segurança de mercado.

Como ser um trader de sucesso?

Além de compreender o seu perfil de trader, a formação acadêmica é um dos aspectos importantes a ser explorado, como a especialização em cursos e a organização das finanças pessoais para melhor operar na compra e venda de ações.

A figura do trader, atuante no mercado financeiro por meio da compra e venda de ativos, deve levar em consideração diversos fatores para o sucesso profissional.

