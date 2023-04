Opções de investimentos rentáveis a partir de R$ 380; veja no Dei Valor

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Programa de educação financeira do O POVO, Dei Valor traz dicas de investimentos rentáveis e baratos. Assista agora!

Investidores das classes C, D e E foram os que puxaram o crescimento da quantidade de pessoas que passaram a investir em 2022, segundo pesquisa da Anbima.

O Dei Valor oferece algumas opções de investimentos que cabem no bolso de quem tem menos dinheiro, mas quer sair da poupança e ter rentabilidade.

Confira:

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo, às 15h

