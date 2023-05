Paquetá assina com governo para não demitir os 3,8 mil trabalhadores no Ceará

Grupo gaúcho possui fábricas em Uruburetama, Itapajé e Pentescoste, no Norte do Estado, e também se comprometeu a não fechar as unidades

A Paquetá The Shoe Company assina termo de compromisso nesta sexta-feira, 26 de maio, às 14 horas, acordo com o Governo do Ceará se comprometendo a não demitir os cerca de 3,8 mil funcionários da empresa no Estado, ou fechar as unidades de Uruburetama, Itapajé e Pentescoste, no Norte do Estado.

Já da parte do executivo estadual há o compromisso de antecipar salários dos funcionários no Estado. "Eu, pessoalmente, procurei o interlocutor e o diretor Administrativo Financeiro da empresa, o CFO, Eurico (Tatsch Nunes), e fizemos algumas reuniões remotas", detralha o secretário do Desenvolvimento do Ceará (SDE), Salmito Filho, que está na Assembleia Legislativa do Estado (Alece), onde ocorre o debate "Hidrogênio Verde: inovação e energia limpa no Ceará".

O movimento entre as partes se dá porque, desde 2019, a Paquetá, que tem sede no Rio Grande do Sul, está em processo de recuperação judicial e, neste ano, foi a primeira vez que todos os seus 7,5 mil funcionários, de todas as unidades fabris e do varejo no Brasil, tiveram os salários parcelados.

O POVO chegou até a publicar que este parcelamento dos salários no mês abril acendeu um alerta em mil funcionários da unidade de Uruburetama, no norte do Estado. A fábrica, instalada desde 2001, tem como foco a produção de calçados femininos para exportação e é a principal empregadora do município.

Além as plantas no Ceará, e empresa também possui unidades na Bahia e no Rio Grande do Sul, onde fica a sede e onde surgiu, em 1945.

Com informações do repórter especial de Economia Armando de Oliveira Lima e Paloma Vargas

