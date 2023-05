Evandro diz que Assembleia fará "o que for preciso" para impulsionar hidrgênio verde

O deputado Evandro Leitão (PDT), presidente da Assembelia Legislativa do Ceará (Alece), diz que a Casa fará "o que for preciso" para aprovar projetos ligados ao hidrogênio verde para impulsionar o combustível no Brasil e sobretudo no Estado, que já conta com 30 assinaturas de projetos em torno do H2V.

A afirmação foi durante discurso de abertura na Alece, onde ocorre nesta sexta-feira, 26 de maio, o debate "Hidrogênio Verde: inovação e energia limpa no Ceará".

Ele acrescenta que os deputados estaduais estão atentos à regulamentação, produção, exploração e comercialização do hidrogênio como combustível.

Por isso, elenca os trabalhos em curso no País sobre o tema. Um deles é o projeto de lei nº 86/23, de autoria dos deputados Marcos Sobreira (PDT) e Bruno Pedrosa (PDT), que institui Política Pública Estadual de Hidrogênio Verde, no sentido de aumentar a participação do H2V na matriz energética do Estado e estimular o uso dele como combustível.

Cita ainda a Frente Parlamentar de Energia Renovável presidida pelo deputado Bruno Pedrosa, com o objetivo de fortalecer a vocação do Estado "como gerador de energia em matrizes energéticas renováveis".

No âmbito Federal, a questão de hidrogênio é tratada no Senado pela Comissão de Hidrogênio Verde do Senado Federal, presidida pela senador Cid Gomes (PDT/CE) e criada em março deste ano.

Bem como a discussão por meio do projeto de lei nº 725/22, de autoria do ex-senador Jean Paul Prates (PT/RN), atual presidente da Petrobras, que disciplina a inserção do hidrogênio como fonte de energia no Brasil e estabelece parâmetros de incentivo ao uso do H2 sustentável.

Especificamente sobre a Alece, ele acrescenta que a Casa já buscou fazer parte de ações de sustentabilidade também com o Comitê de Responsabilidade Social, entre outras atuações, mas sempre buscando agir diretamente para que todos os impactos positivos projetados sejam oficializados e cumpridos e alguns desafios sejam superados.

"Esta Casa Legislativa estará de portas abertas para realizar o que for preciso em ações que vão desde a aprovação desses projetos para dar garantia jurídica aos investidores que têm interesse em participar da implantação dos parques de produção eólica e solar e da construção do Hub de Hidrogênio verde até a oficializaçao de de políticas públicas que respeitam os direitos do cidadão cearense e visem a sustentabilidade do nosso planeta", complementou no encerramento do discurso de abertura no evento.

Participam ainda do debate o presidente da Comissão de Hidrogênio Verde do Senado Federal, senador Cid Gomes (PDT/CE); o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho; o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, Jorge Arbache; o diretor-presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), Hugo Figueirêdo; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e o presidente da Comissão Especial para Estudo sobre o Hidrogênio Verde no Estado do Ceará, da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará (OAB-CE), José Amaury Gomes.

Com informações do repórter especial de Economia Armando de Oliveira Lima

