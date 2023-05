Mercado de TI movimenta R$ 1 bilhão no Ceará

Com 9,5 mil empresas operando, o mercado de tecnologia da informação movimenta cerca de R$ 1 bilhão por ano no Ceará e é responsável pela geração de 43 mil empregos. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 25, durante o I Encontro Empresarial 2023 – Nordeste, realizado em Fortaleza.



O presidente da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro) no Ceará, Delano Gadelha, explica que o setor cresceu 20% no Estado nos últimos três anos. Mas a expectativa é de um avanço ainda maior para o futuro próximo.



"É um setor que é transversal e está em todos os segmentos da economia, seja no agro, na indústria, no comércio e todos os outros segmentos", disse.



O secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, confirma a pujança do setor para a economia. Segundo ele, desde que foi sancionada em novembro do ano passado, a Lei que reduziu o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para o setor de 5% para 2%, mais de 72 empresas já usufruem dos benefícios.



“Fortaleza tem hoje uma lei bem atrativa para captação de empresas do setor de TI. É uma lei que é boa tanto para o município, que não perde arrecadação, como para o setor. A gente entende o setor como prioritário para Fortaleza porque temos vocação, temos hub de cabos submarinos, a instalação de vários data centers vindo para cá”, afirmou.



Um dos principais desafios do setor, no entanto, é a mão de obra. O número de trabalhadores da área ainda é baixo, não só no Estado, como também no Brasil, em relação à oferta de vagas ofertadas. O presidente nacional do Assespro, Christian Tadeu, falou com O POVO que hoje existem 700 mil postos de trabalho em aberto no mercado de TI.



"Apesar de termos ótimas universidades e faculdades na área de tecnologia, o mercado está consumindo mais do que a academia está formando. A Assespro tem feito um trabalho com as regionais, e ontem eu tive com a ministra (da Ciência, Tecnologia e Informação) Luciana (Santos) falando sobre a lei do bem, fomento e incentivo para a área e estamos bem esperançosos que isso ocorra", disse.



Christian declarou ainda que a ministra tem perspectivas "muito boas" para o mercado no Nordeste e quer investir muito na Região e, principalmente, incluir mais mulheres no setor.



A capacitação de novos profissionais para suprir a alta demanda do mercado foi um dos pontos que mais foi falado durante o evento.



Raniere Medeiros, presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação (CTI) do Fecomércio, apontou que deve aumentar ainda mais a demanda no Estado com a ampliação do 5G e que Fortaleza tem potencial de se tornar um data center nos próximos anos (centro de processamento de dados).



Ele acrescentou que acredita no potencial do Estado porque o Ceará já possui programas de capacitação nos 184 municípios, e que muitos jovens têm mudado a vida das famílias e movimentado a economia de várias regiões.



"Tem gente no Quixadá que trabalha para empresa na Europa, nos Estados Unidos, e estão ganhando em euro e em dólar. E com esse dinheiro ele está comprando, fazendo casa lá dentro, pode estar colocando uma lanchonete para alguém da família, e aí você tem uma transformação tremenda social e econômica", avaliou.

