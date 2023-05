Emprego em Fortaleza: Sine Municipal disponibiliza mais de mil vagas

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio do Sine Municipal, está disponibilizando 1.317 oportunidades de emprego em Fortaleza. As vagas estão disponíveis também para Pessoas com Deficiência (PcD) e reabilitados do INSS.

Veja a lista com algumas opções:

Recepcionista - 102 vagas

Operador de caixa - 65 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo - 53 vagas

Garçom - 53 vagas

Repositor de mercadorias - 35 vagas

Cumim - 33 vagas

Cozinheiro de restaurante - 31 vagas

Chefe de cozinha - 22 vagas

Auxiliar de mecânico de autos - 11 vagas

Auxiliar de armazenamento - 10 vagas

As vagas estão sujeitas a alteração, podendo ser preenchidas a qualquer momento. Os atendimentos são realizados de forma presencial em todas as unidades do Sine Municipal. Serviços como busca de vagas e habilitação para o seguro desemprego estão disponíveis para quem precisar.

Além do atendimento presencial, a SDE disponibiliza atendimento remoto por meio do endereço eletrônico [email protected], pelo número de telefone (85) 3105-3712 e pelo Whatsapp (85) 9 8970-3532, este não recebe ligações.

Serviço

Sine Municipal

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

E-mail: [email protected]

Canal do Desenvolvimento Econômico

Telefones: (85) 3105-3712 / WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações)

Unidades do Sine Municipal em Fortaleza

Sine Municipal Otávio Bonfim - Avenida Bezerra de Menezes, 459

Sine Municipal Parquelândia - Avenida Jovita Feitosa, 1264

Sine Municipal Siqueira - Avenida Augusto dos Anjos, 2466

Sine Municipal Aldeota - Avenida Santos Dumont, 2500 - Loja 17 (esquina com rua Tibúrcio Cavalcante)