Nordeste terá 121 voos extras nos feriados de abril; veja detalhes

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

As cidades que recebem operações extras da Azul Linhas Aéreas serão Recife, Porto Seguro (BA), Natal, Fortaleza, Juazeiro do Norte (CE), Maceió e Salvador

A companhia aérea Azul anunciou 121 voos extras no Nordeste para atender a demanda de feriados prolongados de abril

O aumento de pousos será focado nas cidades mais procuradas, com Recife recebendo o maior volume, com 32 operações.

Ainda serão 25 em Porto Seguro (BA), 16 em Natal, 12 em Fortaleza, 12 em Juazeiro do Norte (CE), 10 em Maceió e dois voos extras para Salvador.

Os feriados prolongados contemplados serão os dos dias 7 de abril (Sexta-feira Santa), 9 de abril (Páscoa), 21 de abril (Tiradentes) e 1º de maio (Dia do Trabalho).

As passagens para os períodos e destinos já estão à venda, com o detalhe que, para a data de Tiradentes haverá 11 operações adicionais somente pela Azul Viagens, a operadora de Turismo da companhia aérea, com destino às cidades de Maceió, Recife e Porto Seguro (BA).

