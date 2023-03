Cabo Verde Airlines vai voltar a operar em Fortaleza, diz Governo

A secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, falou com exclusividade ao O POVO que há diálogos que vão resultar no retorno da companhia à capital cearense

O Estado do Ceará busca retomar rotas e conquistar novos voos para o Aeroporto de Fortaleza. Ao O POVO, a secretária do Turismo no Ceará, Yrwana Albuquerque, falou com exclusividade que a Cabo Verde Airlines vai voltar a operar na capital cearense.

"Existe um diálogo com a Cabo Verde Airlines para acertos importantes que vão resultar na volta de suas operações no Estado", declarou.

A companhia tem sede em Cabo Verde, na África, e possui uma localização estratégica para ligar o Estado tanto ao continente africano, como à Europa.

A empresa tinha Fortaleza como principal hub no Brasil até o início da pandemia da Covid-19, quando suspendeu as operações internacionais e não retornou ao País até então.

Em 2019, a rota entre Fortaleza e Ilha do Sal chegou a ter frequência de três voos semanais. O trecho, em ligação com o principal aeroporto do país, dura cerca de 3 horas e meia, sendo o destino internacional mais curto partindo da capital cearense, reduzindo pela metade a distância até Lisboa, em Portugal.

Além disso, o retorno da companhia também estreita laços entre o Ceará e a África, abrindo mais oportunidade para turismo e negócios no continente.

O POVO entrou em contato com a Cabo Verde Airlines para saber se já há uma data para a volta da companhia a Fortaleza, mas foi respondido que ainda não há previsão do retorno destes voos.

Novas rotas em Fortaleza

Yrwana declarou também que há importantes reuniões agendadas para a chegada de novos voos em Fortaleza, e falou que amanhã, nesta sexta-feira, 17, ela e o governador Elmano de Freitas vão a São Paulo cumprir agenda com uma importante empresa buscando conquistar novos voos.

"É nosso objetivo a expansão da malha aérea e a manutenção dessas empresas em nosso hub, para o desenvolvimento do turismo estadual", finalizou.

