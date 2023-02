IPVA 2023: Parceria permite parcelar imposto em até 21 vezes; veja como

Os proprietários de veículos do Ceará terão a opção de pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 21 vezes pelo aplicativo do Flexpag. A empresa fechou uma parceria com o Detran-CE e permite utilizar até três cartões para pagamento. A fintech é especializada para o segmento de utilities.

Para os motoristas que não optaram por pagar o IPVA em cota única, quando é possível obter desconto no pagamento à vista, a primeira parcela deve ser paga nesta sexta-feira, 10 de fevereiro.

“Para não apertar o orçamento de início de ano das famílias com os débitos anuais obrigatórios, oferecemos uma quantidade maior de parcelamento para ajudar os condutores a se planejarem e quitar as pendências com mais facilidade", diz a empresa.

De acordo com Aristeu Chaves Neto, sócio e diretor comercial da Flexpag, "todo o processo pode ser feito de forma online, via WhatsApp, onde o cliente poderá consultar os débitos do seu veículo e receber um link de pagamento."

Passo a passo para pagar em 21 vezes

Acessar a página da Flexpag (flexpag.com) Selecione o estado da federação Selecione o final da placa do carro Confira o calendário de vencimentos Um consultor disponibilizará as opções de parcelamento

