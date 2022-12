Os veículos com IPVA mais caros do Ceará; veja a lista

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Maioria dos veículos com valor de IPVA mais altos do Ceará são da marca Porsche

Nesta quinta-feira, 22/12, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) deu detalhes de como será a cobrança do IPVA 2022. Os contribuintes terão acesso a quanto será o custo do seu imposto a partir de 2 de janeiro de 2023.

Mas, já é possível observar os modelos de veículos que terão o maior custo de IPVA no Ceará. Veja quais agora:

PORSCHE 911 GT3: R$ 74.014,43

PORSCHE 911 TURBO S CA: R$ 58.093,25

PORSCHE 911 TURBO S: R$ 53.141,87

PORSCHE 911 TURBO CAB: R$ 49.245,46

PORSCHE 911 TURBO: R$ 46.265,14

CHEVROLET CORVETTE STI: R$ 43.205,93

PORSCHE CAYENNE CP TSP: R$ 42.996,07

PORSCHE CAYENNE GT CP: R$ 39.628,93

PORSCHE 911 CAR GTS CA: R$ 39.594,42

PORSCHE 911 TARGA 4GTS: R$ 39.388,09

PORSCHE 911 CARRERA SC: R$ 36.637,34

PORSCHE 911 CARRERA GTS: R$ 36.256,36

BMW X6 M COMPETITION: R$ 36.191,12

PORSCHE CAYENNE TURBO: R$ 35.076,27

PORSCHE 911 CARRERA C: R$ 31.477,29

PORSCHE 911 CARRERA: 31.018,89

PORSCHE CAYMAN GT4: R$ 30.620,07

M.BENZ GLS 450 4M: R$ 30.516,01

PORSCHE BOXSTER SPYDER: R$ 29.918,60

PORSCHE PANAMERA 4SEHY: R$ 28.932,82

PORSCHE PANAMERA 4EHST: R$ 28.485,84

PORSCHE BOXSTER GTS4.0: R$ 28.038,82

M.BENZ AMG GLE53 4M: R$ 27.580,84

BMW M3 COMPETITION: R$ 27.151,74

FORD MUSTANG SHELBY GT: R$ 27.010,38

JAGUAR FPACE P550 SVR: R$ 26.480,55

PORSCHE PANAMERA 4EHYB: R$ 26.078,92

M.BENZ GLE400D 4M CO: R$ 25.792,45

LAND ROVER DEF110D X 7L: R$ 24.933,93

LAND ROVER DEF110D X: R$ 24.608,29

LAND ROVER R.R SPT 3.0 TD HSE: R$ 24.157,98

PORSCHE BOXSTER 25ANOS: R$ 24.141,99

AUDI RS5 SPB 2.9 TFSI: R$ 24.122,25

BMW X6 XDRIVE40I: R$ 24.076,42

M.BENZ GLE400D 4M: R$ 23.798,57

LAND ROVER DEF110D HSE XD 7L: R$ 23.111,03

