Cota Única do IPVA 2023 vence nesta terça-feira

A Cota Única do IPVA 2023, que garante 5% de desconto, poderá ser paga até terça-feira, dia 31 de fevereiro de 2023. O desconto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pode ter mais 5% pelo programa Sua Nota Tem Valor, para aqueles que acumularam pontos em 2022.

O Documento de Arrecadação Estadual (DAE) deve ser emitido pelo site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz), pelos aplicativos MEU IPVA ou Ceará App. O boleto é gerado ao colocar a informação do chassi do veículo ou do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e da placa.

A rede autorizada a receber o pagamento inclui os seguintes bancos: Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Santander, Itaú e casas lotéricas. É possível, também, pagar o IPVA com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que é Cota Única?

É a modalidade de pagar o IPVA de uma única vez, em uma única parcela.

Atenção

Isenção

De acordo com o site da Sefaz, pessoas com deficiência, proprietários de máquinas agrícolas, táxis, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação estão isentos do imposto.



Comunicação

A Secretaria da Fazenda não envia boletos pelos Correios, e-mail, SMS ou WhatsApp.

Passo a passo para pagar seu IPVA

Pelo aplicativo Ceará App

Baixe o Ceará App e procure pela opção Veículos e Condutores na primeira página

Clique em “Tudo bem” quando o aviso Veículos e Condutores surgir na tela

Selecione a opção Meu IPVA

Escolha a opção “Pagar IPVA”

Preencha os locais de Placa e Renavam do seu veículo

Confira a placa do veículo e os débitos a pagar divididos por ano

Escolha o método de pagamento (à vista ou parcelado)

Escolha como quer gerar seu DAE, copiando o código de barras ou fazendo o download em PDF

Lembrando que é possível pagar pelo aplicativo MEU IPVA ou pelo site da Sefaz

Pelo site da Sefaz

Acesse o site da Sefaz Aperte em "Clique Aqui" no banner do IPVA No menu lateral localize a opção Impostos > clique em emitir DAE IPVA

Preencha chassi ou placa e renavam e clique em “Pesquisar”

Abaixo aparecerá os dados de pagamento do IPVA 2023 e de anos anteriores, caso haja.

Caso seja pago por Cota Única, será aplicado 5% de desconto mais o desconto do Programa Sua Nota Tem Valor, caso se tenha acumulado pontos. Clique em "Imprimir Cota Única".

Para pagar parcelado, selecione a parcela e clique em “Imprimir DAE”. Caso o contribuinte tenha acumulado pontos, será aplicado o desconto do Programa Sua Nota Tem Valor.

Com o DAE emitido, confira o valor e os descontos e realize o pagamento.

Mais notícias de Economia

Sobre o assunto IPVA: confira o calendário de pagamento no Ceará

IPVA no Ceará: Saiba até quando é possível pagar

IPVA CE 2023: como pagar boleto e ter desconto no valor do imposto

Boletos do IPVA no Ceará já podem ser emitidos; veja como

Tags