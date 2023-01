IPVA: confira o calendário de pagamento no Ceará

No Ceará, os donos de veículos que pagarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 em cota única até o dia 31 de janeiro de 2023 terão desconto de 5%.

Também pode ser usado para abater o valor do imposto o desconto do programa Sua Nota Tem Valor, que pode chegar a mais 5%. Dessa forma, o pagamento à vista com bônus de pontuação máxima do Sua Nota Tem Valor resultará em até 10% de redução do valor do IPVA.

Caso não opte pelo pagamento à vista, o proprietário do veículo poderá dividir o IPVA, sem abatimento, em até cinco parcelas, com vencimentos nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio e 12 de junho. O valor mínimo do imposto a ser parcelado é de R$ 100,00.

Os boletos para pagamento estarão disponíveis a partir do dia 3 de janeiro de 2022 no site da Secretaria ou no aplicativo “Meu IPVA”, em versões para Android e IOS.

Veja abaixo o calendário de pagamento do IPVA:

• Parcela única (desconto de até 10%): 31 de janeiro

• 1ª parcela: 10 de fevereiro

• 2ª parcela: 10 de março

• 3ª parcela: 12 de abril

• 4ª parcela: 10 de maio

• 5ª parcela: 12 de junho

