Comércio varejista no Ceará cresceu 4,3% em 2022, segundo o IBGE

O volume de vendas do comércio varejista no Ceará cresceu 4,3% durante o acumulado do ano de 2022. O resultado coloca o Estado acima da média nacional, já que o Brasil cresceu 1% no período.

Na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre os grupos que mais se destacaram no Ceará em vendas estão os livros, jornais, revistas e papelaria, com crescimento de 23,5%, e combustíveis e lubrificantes, que tiveram aumento de 11,7%.

De acordo com o presidente do Sindilivros-CE, João Frota, a alta no setor de papelaria aconteceu principalmente pelo retorno das aulas presenciais, que causaram uma retomada na venda de materiais escolares.

No entanto, o crescimento de 2022 tem como comparativo seis anos de queda no setor, e de acordo com João o mercado ainda segue em decadência: "Teve a motivação da aula presencial, isso foi bem motivador e cresceu o número do setor, mas as livrarias físicas não sentiram esse aumento", disse.

Já os itens que tiveram maior queda no Ceará foram os materiais de construção, com uma baixa de 7,6%.

O comércio varejista do Estado também registrou uma alta de 0,3% na comparação com novembro, e cresceu 2,5% em relação a dezembro de 2021.

Comércio varejista ampliado

Já no comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas registrou um leve crescimento de 0,3% no acumulado do amo, também superando a média nacional, que registrou queda de 0,6%.

Veja os setores que mais tiveram crescimento nas vendas em 2022 no Ceará

Livros, jornais, revistas e papelaria: 23,5%



Combustíveis e lubrificantes: 11,7%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: 10,4%

Tecidos, vestuário e calçados: 9,4%

Varejo nacional

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 1,0% no ano de 2022 no Brasil, que tem como base de comparação o igual período do ano anterior. A mediana mostrava crescimento de 1,3% para as vendas do varejo restrito em 2022. As projeções variavam de +1,0% a +1,8%.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 0,4% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal. O crescimento também ficou abaixo da mediana de +0,8%, com as projeções indo de estabilidade a +2,7%.

Na comparação com dezembro de 2021, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 0,6% em dezembro. A mediana, porém, indicava avanço de 0,2%, após queda de 1,4% em novembro. As estimativas iam de retração de 1,3% a alta de 1,9%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam recuo de 0,6% no ano. Para essa comparação, o mercado esperava crescimento de 0,3%, com estimativas entre queda de 1,1% e avanço de 1,3%.

