Batata, tomate e cenoura puxam alta da inflação na Grande Fortaleza

EM JANEIRO | IPCA subiu 0,86% em janeiro na região metropolitana de Fortaleza. Foi a quarta alta consecutiva e a terceira maior alta no País

A inflação da Região Metropolitana de Fortaleza fechou o mês de janeiro com alta de 0,86% em relação ao mês anterior. Este foi o quarto aumento consecutivo. Dentre os itens que puxam a elevação dos preços estão a batata-inglesa (15,73%), o tomate (14,03%) e a cenoura (12,22%).

Esta foi a terceira maior alta do País. Quem lidera a lista é Salvador com alta de 1,09%, seguido de Vitória (0,92%).

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,53%, são 0,09 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro (0,62%).

Seis dos nove grupos registraram aumento de preços

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados na RMF, seis registraram alta em janeiro. A maior delas foi registrada no grupo Transportes (3,79%), com destaque para o aumento no preço da gasolina (11,43%).

O grupo Alimentação, o de maior peso na cesta de consumo dos fortalezenses, registrou alta de 0,56%. Os vilões da inflação foram a batata-inglesa (15,73%), tomate (14,03%) e cenoura (12,22%).

Por outro lado, itens como maracujá, cebola e mamão deram uma trégua nos preços e registraram variação negativa de 20,94%, 18,53% e 5,3%.

A pesquisa do IBGE apontou também aumento nos preços dos grupos: Comunicação (2,1%), Artigos de residência (1,17%), Despesas pessoais (0,74%) e Educação (0,37%).

Em janeiro, os únicos grupos que tiveram redução de preços foram Habitação (-0,70%), Saúde e cuidados pessoais (-0,43%) e Vestuário (-0,19%).

Veja o que ficou mais caro em janeiro na RMF:

Batata-inglesa - 15,73%

Tomate - 14,03%

Cenoura - 12,22%

Tv por assinatura - 11,78%

Gasolina - 11,48%

Veja o que ficou mais barato em janeiro na RMF:



Maracujá: -20,94%

Cebola: -18,53%

Perfume: -6,18%

Mamão: -5,3%

Laranja - pera: -4,24%





A inflação na Região Metropolitana de Fortaleza ficou em 0,86% no acumulado do ano e alta de 5,90% no comparativo dos últimos 12 meses. Neste caso, o indicador ficou mais uma vez acima da média brasileira (5,77%).





Brasil

No Brasil, a inflação em janeiro teve alta de 0,53% e ficou 0,09 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro (0,62%). Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 5,77%, abaixo dos 5,79% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2022, a variação havia sido de 0,54%.

Quatorze das dezesseis áreas tiveram alta em janeiro. A menor variação foi em Curitiba (-0,05%), por conta da queda de 3,92% nos preços da gasolina. O maior resultado foi em Salvador (1,09%), onde pesaram as altas na energia elétrica (8,07%) e na gasolina (6,34%).

Entenda o IPCA

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados de 28 de dezembro de 2022 a 27 de janeiro de 2023 (referência) com os preços vigentes de 30 de novembro a 27 de dezembro de 2022 (base).

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

