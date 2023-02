Custo da construção no Ceará fica estável em janeiro

Repórter no OPOVO

O metro quadrado foi estimado emR$ 1.543,51 no mês, segundo o IBGE.

O custo da construção por metro quadrado no Ceará fechou o mês de janeiro estimado em R$ 1.543,51. Os dados divulgados

nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que os preços estão praticamente os mesmos aplicados em dezembro de 2022 (R$ 1.543,57).

Portanto, o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) não apresentou variação no Ceará em janeiro de 2023. No comparativo de 12 meses, o indicador acumula alta de 8,90%, abaixo do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores (10,62%). Em janeiro de 2022, o índice havia sido de 1,58%.



Do custo total da construção por metro quadrado, R$ 967,75 são relativos aos materiais e R$ 575,76 à mão de obra.



Custo da construção sobe 0,23 pp no Brasil



No Brasil, o indicador subiu 0,31% em janeiro, um aumento de 0,23 ponto percentual em relação a dezembro. Nos últimos 12 meses, o acumulado foi de 10,45%, resultado próximo dos 10,90% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em janeiro do ano passado, o índice foi 0,72%.



O custo nacional da construção em janeiro, por metro quadrado foi de R$ 1.684,45, sendo R$ 1.000,94 relativos aos materiais e R$ 683,51 à mão de obra. Em dezembro, o custo da construção fechou em R$ 1.679,25.

Em termos regionais, a maior alta foi na região Norte (0,71%). As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,03% (Nordeste), 0,54% (Sudeste), 0,00% (Sul) e 0,25% (Centro-Oeste).



Em termos de custos médios regionais (por metro quadrado), o Sul ficou em primeiro (R$ 1.761,86), seguido pelo Sudeste (R$ 1.744,44), Centro-Oeste (R$ 1.727,02), Norte (R$ 1.709,77) e Nordeste (R$ 1561,05).



Entenda a pesquisa

O Sinapi, uma produção conjunta do IBGE e da Caixa, tem por objetivo a produção de séries mensais de custos e dies para o setor habitacional, e de séries mensais de salários medianos de mão de obra e preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos e serviços da construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação.



As estatísticas do Sinapi são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos. Acesse os dados no Sidra.



