Praia do Futuro ganha novo Edge Data Center com capacidade de 4MW

Empresa V.tal fez investimento de aproximadamente R$ 200 milhões e não descarta aumentar a sua atuação no Estado e no País

Com investimento de cerca de R$ 200 milhões e geração de 40 empregos diretos e 700 indiretos (na construção), foi inaugurado nesta sexta-feira, 3, o segundo Edge Data Center (EDC) da empresa V.tal., na Praia do Futuro. O espaço vai operar com uma capacidade de 4MW (megawatt) e terá quatro “data halls” com espaço para acomodar 400 racks.

A iniciativa já tem metade do espaço comercializado e a outra parte em negociação. O novo espaço tecnológico irá conectar e transmitir dados para provedores, empresas de telecomunicações e OTTs (Over-the-top que é um serviço de mídia que faz distribuição de conteúdos pela internet). A ação promete ainda mais rapidez e segurança via rede de fibra óptica.

No local, a V.tal. já possui suas ligações por cabos submarinos conectados a outros estados brasileiros e cinco países. O prédio de três andares, que leva o nome de “Big Lobster”, possui energia suficiente para abastecer 10 mil residências e faz parte de um complexo, que possui mais de 7 mil metros quadrados e oferece capacidade superior a 5MW, com mais de 600 posições de racks.

"Este novo sítio, localizado na cidade que é um dos maiores hubs de Cabos submarinos do mundo, terá um papel estratégico para melhorar nossas operações no Brasil e nos demais países" afirmou o vice-presidente de engenharia da V.tal, Cícero Olivieri.

A estrutura

A nova estrutura possui quatro salas equipadas para os hacks dos clientes e ainda cinco salas de energia e geradores que permitem a transmissão contínua dos dados e sistema de redundância para uma maior segurança em eventuais interferências externas.

No local também foi construída, com investimentos da V.tal, uma subestação de energia, com três quilômetros de rede, que irá atender o parque da empresa e, após ser totalmente concluída, ainda neste mês de fevereiro, terá o seu excedente repassado para a concessionária de energia (Enel).

Todo o complexo recebeu a certificação ISO 27001 por utilizar um sistema de gestão eficiente no serviço de aluguel do espaço de hospedagem web, garantindo disponibilidade permanente em energia, climatização, segurança contra incêndio e monitoramento.

Interior de um dos Big Lobsters inaugurados nesta sexta-feira, na Praia do Futuro (Foto: Divulgação/V.tal)



Tecnologia é parte fundamental da Agenda 2050

Presente na cerimônia de inauguração, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou que na agenda 2050 que está sendo montada pelo seu governo, o setor de tecnologia "é absolutamente estratégico para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará".

Ele comentou que pelo menos mais dois cabos submarinos estão em negociação para chegar no estado, via Praia do Futuro. "Por motivos estratégicos, não abrimos as negociações por termos disputas de outros estados. A meta é que, até o final do meu governo (2026), todo o território cearense seja contemplado com o 5G, o que vai favorecer discutirmos telemedicina, e termos essa tecnologia chegando em todas as nossas escolas públicas, universidades e serviços públicos."

Já o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho, não descartou planos de incentivos fiscais voltados exclusivamente para a área de tecnologia e afirmou que um plano está sendo montado pela sua equipe para ser apresentado em breve ao governador Elmano.

"Temos a vantagem competitiva da nossa posição geográfica e da chegada dos cabos submarinos que ligam o País aos outros países, como os Estados Unidos, e outros continentes, como Europa e África. A intenção, agora, é avançar com a construção de polos tecnológicos e construir ecossistemas, em regiões onde se tem campis universitários e voltar esse foco para a vocação do local, ou seja, teremos polos tecnológicos em saúde, educação e em outros temas", informou Salmito.

Com a inauguração, como fica a estrutura da V.tal

Com o novo “Big Lobster”, a V.tal passa a administrar quatro Edge Data Centers, sendo dois em Fortaleza, um no Rio de Janeiro e outro em Barranquilla, na Colômbia, conectados por 26 mil quilômetros de cabos ópticos submarinos que ligam o Brasil à Argentina, Venezuela, Colômbia, Bermudas e aos Estados Unidos.

Apenas em 2022, conforme o vice-presidente de Estratégia da V.tal, Eduardo Silveira, a empresa investiu R$ 4,5 bilhões em expansão dos seus negócios, sempre priorizando cidades fora do eixo Rio-São Paulo. O próximo Edge Data Center que já está em fase de planejamento é na cidade de Porto Alegre, na região das proximidades do Aeroporto Salgado Filho, que deve ter o mesmo tamanho e capacidade deste inaugurado em Fortaleza e servirá para atender clientes também da américa do sul que fazem fronteira com o Brasil pelo Rio Grande do Sul.



Interior de um dos Big Lobsters inaugurados nesta sexta-feira, na Praia do Futuro (Foto: Divulgação/V.tal)



