Boletos do IPVA no Ceará já podem ser emitidos; veja como

Os boletos para pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) já estão disponíveis e podem ser emitidos desta segunda-feira, 2, até o dia 31 de janeiro.

A consulta pode ser feita pelo site da Secretaria da Fazenda (Sefaz) ou pelo aplicativo "Meu IPVA", disponível nas versões iOS e Android.

As alíquotas de IPVA no Ceará permanecem as mesmas dos anos anteriores. Só que com a atualização da tabela Fipe ao longo de 2022, os carros usados voltaram a ficar valorizados no mercado, o que aumenta o cálculo do IPVA, que leva em consideração o valor venal do veículo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O valor varia de 1% a 3,5% sobre o valor de venda dos veículos. A maior parte da frota cearense tem alíquota de 3%. Ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos de locadoras pagam 1%.

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos até 125 cilindradas de condutores que não tenham cometido infração de trânsito em 2022 serão beneficiados com alíquota reduzida, de 1%, metade do que é normalmente aplicado.

Os contribuintes inscritos no programa Sua Nota Tem Valor terão desconto extra de 5%, tanto no pagamento à vista, quanto no parcelado.

Isentos

Pessoas com deficiência, proprietários de máquinas agrícolas, táxis, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, além dos veículos com mais de 15 anos de fabricação, são isentos de IPVA.

Mais notícias de Economia

Tags