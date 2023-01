IPVA CE 2023: como pagar boleto e ter desconto no valor do imposto

No Ceará (CE), para obter desconto de 5% no valor do IPVA em 2023, a quitação deve ser realizada em cota única no mês de janeiro

Os proprietários de veículos emplacados no Ceará já podem emitir os boletos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023. A emissão pode ser feita pelos aplicativos Ceará App e Meu IPVA ou pelo site da Sefaz.

Veja como consultar e emitir o boleto neste link.

Assim como em 2022, em 2023 o IPVA oferece desconto de 5% para quem pagar o imposto em cota única até o dia 31 de janeiro de 2023. Já o pagamento parcelado pode ser feito em até cinco vezes.

Este é o segundo ano em que os participantes do programa Sua Nota Tem Valor podem obter até 5% de desconto. Portanto, se o imposto foi pago em cota única, o desconto pode chegar a 10% se o valor for quitado até o último dia de janeiro.

O pagamento pode ser realizado nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Santander, Itaú e nas casas lotéricas. Há também a opção de realizar a contribuição com cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

Do total recolhido no Ceará, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e restante é destinado aos municípios onde os veículos estão licenciados.

IPVA 2023 CE: qual o valor do imposto no Ceará?

O proprietário que pagará o valor dor IPVA mais caro no Ceará possui um Porsche 911 GT2 RS, que receberá boleto custando R$ 83 mil. O IPVA mais barato é o do Asa/Cauype Sport, custando de R$ 204,95 em 2023.

Alíquota

Automóveis, caminhetes, caminhoneta e utilitários até 100 cavalos 2,5%

Automóveis, caminhetes, caminhoneta e utilitários até 180 cavalos 3%

Automóveis, caminhetes, caminhoneta e utilitários acima de 180 cavalos 3,5%

Ônibus, micro-ônibus e caminhões/ locadoras 1%

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos até 125 cilindradas (sem infração) 1%

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos até 125 cilindradas (com infração) 2%

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos até 300 cilindradas 3%

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos acima de 300 cilindradas 3,5%

Veículos elétricos 1,5%

Isenção

Têm direito à isenção do imposto pessoas com deficiência, bem como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano e veículos com mais de 15 anos de fabricação.

IPVA 2023 CE: pagamento em cota única ou pagar parcelado

Quem optar por pagar a prazo pode parcelar o valor em até 5 vezes, mas sem desconto algum, com um valor mínimo a ser parcelado de R$ 100.

Vencimento das parcelas

Cota única (com desconto de 5%): até o dia 31 de janeiro

1ª parcela: 10 de fevereiro

2ª parcela: 10 de março

3ª parcela: 10 de abril

4ª parcela: 10 de maio

5ª parcela: 12 de junho

