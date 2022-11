Clientes fazem fila para abertura da primeira loja Lego em Fortaleza

Dezenas de pessoas fizeram fila desde o início da manhã desta sexta-feira, 25, para acompanhar a inauguração da Loja da Lego, no Shopping Iguatemi Bosque. Essa unidade é a primeira registrada da marca no Nordeste e a 15ª no Brasil.

"Queremos, com essa inauguração, deixar a marca cada vez mais próxima dos colecionares, fãs e apaixonados da marca", diz o diretor comercial da Lego, Paulo Viana.

E foi isso que aconteceu no final desta manhã, com Luciano Alencastro, 39 anos. Ele chegou às 8h30 e foi o primeiro a formar a fila para entrar na loja. Em um ato considerado inusitado e de grande orgulho, a equipe da loja o convidou para ajudar a montar uma grande peça que ficará em exposição na loja.

"O que ocorreu aqui é motivo de grande orgulho. Sou fã da Lego desde os meus 5 anos de idade. Tenho milhares de peças e já ganhei, inclusive, concursos de montagens de ícones arquitetônicos da Bahia, como o Elevador Lacerda, feito de Lego. Agora, meu sonho é fazer uma parceria com a loja aqui de Fortaleza, para montar pontos turísticos da cidade em Lego, como a Catedral da Sé", relatou o professor de inglês, emocionado com o fato da sua cidade receber uma loja da marca que mais gosta, desde a infância.

Sobre os grandes diferenciais da loja, estão a possibilidade de compra avulsa de peças, numa espécie de parede de nichos de Lego e, ainda, a escolha de peças para a montagem das minifiguras, com características exclusivas e personalizadas. "O consumidor pode chegar e comprar nossas peças avulsas, de acordo com a sua necessidade e ainda personalizar totalmente a suas minifiguras. Estamos esperando a loja cheia todo o tempo neste final de ano", diz Viana.

City, DC Comics, Star Wars, Marvel, Harry Potter, destinos turísticos e diversas outras linhas que são sucesso entre os colecionadores já estão disponíveis no local.

Nas primeiras compras de abertura, o cliente vai ganhar peça de Lego personalizada. O objeto será exclusivo e limitado. Para os clientes que comprarem a partir de R$ 499,99, o mimo é uma miniloja Lego exclusiva.

A psicóloga Maria Lucena, 24 anos, também era uma das primeiras da fila para entrar. A sua expectativa era ter exatamente ganhar a loja exclusiva Lego. Ela contou que usa os jogos como terapia.

"Me programei para comprar Nova Iorque ou Singapura, da linha Architecture Lego, que sou colecionadora, justamente para ter a chance de ter a lojinha. Eu via as inaugurações ao redor do mundo, com esse brinde, e pensava que isso nunca aconteceria aqui, mas chegou, em Fortaleza", comenta a jovem.

