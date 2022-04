Sony e Lego vão investir US$ 2 bilhões no metaverso do Epic Games

A gigante japonesa Sony e a dinamarquesa Kirkbi, fabricante do Lego, anunciaram nesta segunda-feira (11) um investimento de 2 bilhões de dólares na Epic Games, editora do famoso videogame Fortnite, para financiar seus trabalhos de desenvolvimento do "metaverso".

Dezenas de empresas de tecnologia se apressam em investir na construção do metaverso, um termo vago que se refere ao crescente ecossistema de mundos interativos online, jogos e pontos de encontro tridimensionais, que já atrai milhões de usuários.

Na forma de videogames como Fortnite, os precursores do metaverso seriam de fato as pessoas que se reúnem não apenas para jogar, mas também para interagir e participar de eventos.

Os 2 bilhões de dólares em financiamento têm como objetivo promover a "visão da Epic para construir o metaverso e apoiar seu crescimento contínuo", disseram as três empresas em um comunicado conjunto.

A Sony, que já é acionista da Epic Games, e a Kirkbi estão investindo um bilhão de dólares cada uma, informaram as empresas.

"As três companhias valorizam muito tanto os criadores quanto os jogadores, e seu objetivo é produzir um novo entretenimento social que explore a conexão entre os mundos digitais e físicos", acrescentaram.

O investimento aumenta o valor da Epic Games a 31,5 bilhões de dólares, informou a produtora de jogos americana.

Com 350 milhões de usuários em todo o mundo, seu jogo Fortnite pode ser baixado gratuitamente, mas gera bilhões de dólares em receita com a compra por parte dos jogadores de artigos adicionais para seus personagens, como roupas e acessórios.

O jogo se tornou rapidamente um fenômeno global, ao ponto de algumas partidas atualmente serem seguidas ao vivo por milhões de espectadores.

