Agências reguladoras suspendem cobrança a provedores de internet

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinaram que a Enel Distribuição Ceará suspendesse imediatamente a taxa cobrada dos provedores de internet pelo uso dos postes. As duas representam, respectivamente, as concessionárias de energia elétrica e os provedores de internet.

O ofício número 207/2022 foi assinado na tarde de hoje pelo diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e o presidente Anatel, Carlos Manuel Baigorri, e endereçado à presidente da Enel, Márcia Sandra Roque Vieira Silva. A cobrança seria retomada a partir de 30 de novembro.

No texto ao qual O POVO teve acesso em primeira mão, os dois destacam trecho da lei nº 9.742: "As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis."

Aneel e Anatel ainda reforçam, citando a legislação, que "caberá ao órgão regulador do cessionário dos meios a serem utilizados definir as condições para adequado atendimento do disposto no caput.”

Por nota, a Enel não mencionou a decisão das agências reguladoras e informou que "decidiu suspender a cobrança temporariamente e que segue em conversas com o Órgão."

Provedores defendem marco

Em Brasília para pressionar parlamentares contra a instituição da taxa por uso dos postes, a Uniproce - Associação dos Provedores do Estado do Ceará comemorou a decisão, mas disse continuar empenhada em dissuadir a concessionária de energia de insistir na taxa legalmente.

"Têm-se que a suspensão da cobrança é um grande avanço nas tratativas para cancelamento da cobrança de equipamentos nos postes iniciada pela Enel Ceará em fevereiro de 2022 aos provedores cearenses. Após suspensão em fevereiro e retomada da cobrança esse mês, a suspensão não se revela a solução para a problemática do compartilhamento de postes, sendo fundamental que Marco Regulatório seja aprovado junto à Anatel", disse em nota.

A Uniproce recorda da audiência pública marcada para quarta-feira da próxima semana, agendada pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados após reunião com representantes da Associação.

"As negociações para solucionar o verdadeiro problema tiveram início agora. Lembramos que, a Uniproce continuará sua busca incansável pelo cancelamento da cobrança de CTO e a redução do preço de fixação para o valor R$ 3.19, especialmente em Brasília na Audiência Pública na comissão de minas e energia", diz a nota, destacando a participação do conselheiro da Anatel, Vicente Aquino, e do deputado federal Danilo Forte (UB-CE).

Internet mais cara

Iniciado em fevereiro, o impasse entre provedores de internet e Enel se deve pela nova forma de cobrança da concessionária pelo uso dos postes para a instalação dos equipamentos de telecomunicações.

Nos cálculos dos provedores, a internet ao consumidor poderá ficar até 70% mais cara com o novo modelo, além de inviabilizar comercialmente a atividade econômica destas empresas.

Um grupo formado por representantes dos provedores, da Enel, além de parlamentares, órgãos de defesa do consumidor, Anatel e Aneel foi formado. Mas as negociações não avançaram e, em outubro, a Enel deu por finalizado o debate.

Com isso, a partir de 30 de novembro, a concessionária iria voltar a cobrar a taxa, que foi cancelada pelo ofício emitido por Aneel e Anatel hoje.



Mais notícias de Economia

