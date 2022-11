Mudança na Enel tem de ser vista com cautela, diz Erildo Pontes

A notícia de que a Enel pretende vender a concessão de operação de energia elétrica do Ceará pegou o mercado de surpresa. Em entrevista nesta quarta-feira, 23, ao programa O POVO na Rádio, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará, Erildo Pontes abordou o assunto.

A Enel havia nessa terça-feira, 22, que pretende vender a concessão de operação de energia elétrica no Ceará. De acordo com o documento divulgado, as vendas de ativos no valor de 21 bilhões de euros (US$ 21,5 bilhões) visa reduzir a dívida líquida e focar sua transição para negócios de energia mais limpa em seis países principais: Itália, Espanha, Estados Unidos, Brasil, Chile e Colômbia.

"O que a empresa coloca é que é uma decisão estratégica mundial, até porque elas estão saindo também do Peru, da Argentina. Mas não é segredo para ninguém a insatisfação que o consumidor cearense vem tendo recentemente com a qualidade do serviço que a Enel nos oferece e alguns até acham que seria o momento para chegar alguém pra fazer diferente", disse Erildo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, o presidente do Conselho ainda destacou que a saída precisa ser vista com cautela, até porque ainda não se sabe ainda qual será a empresa que vai adquirir a concessão.

"É uma decisão muito grande e nós estávamos apostando muito que a empresa pudesse melhorar no momento que ela parou de fazer a mesma atividade lá no estado de Goiás, quando foi vendida há uns dois meses e já está em processo de transição", completou.

Na entrevista, o presidente do Conselho também repercutiu a fala do governador eleito Elmano de Freitas, que tinha dito que quem substituir Enel precisa ter um investimento elevado para suprir as demandas do Estado. Segundo Erildo, realmente existem alguns preceitos que não estão sendo bem cumpridos nessa concessão da Enel.



"Há muito tempo o Estado carece desses investimentos e em muitos lugares do estado a energia está muito ruim. Esse número ficou freado por muito tempo na companhia. Nos incomodou muito o fechamento de uma loja no Conjunto Ceará, uma região muito habitada e necessita muito dos serviços da companhia. Não concordei e solicitamos a reabertura, que até hoje está sob analise". completou.

No Ceará, a Enel fornece energia elétrica nos 184 municípios, contando com uma base comercial de aproximadamente 4,38 milhões de unidades consumidoras, segundo informações do site da empresa.



Neste ano, a Enel Brasil alienou sua participação na distribuidora de Goiás - vendida à Equatorial Energia - e na termelétrica em Fortaleza, vendida à Eneva.

Mais notícias de Economia

Tags