Maracanaú busca financiamento internacional para revitalização dos distritos industriais

A prefeitura de Maracanaú, município localizado na Grande Fortaleza, formalizou junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) uma carta de interesses para uma série de projetos de infraestrutura e modernização da cidade. Um dos destaques da negociação diz respeito ao plano de revitalizar os distritos industriais de Maracanaú.

O documento foi entregue pessoal pelo prefeito da cidade, Roberto Pessoas, durante o Encontro Oficial de Prefeitos Brasileiros em Washington, nos Estados Unidos, no último sábado, 14 de maio. Evento ocorreu na sede do BIB e contou com uma série de reuniões entre gestores, empresários e potenciais investidores.

Quais os projetos que Maracanaú quer desenvolver com financiamento do BID?

Um dos focos do encontro foi ainda a prospecção de possíveis investimentos privados estrangeiros em Maracanaú. O secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano de Maracanaú, Raphael Pessoa, foi o segundo porta-voz de Maracanaú no evento e durante estadia em Washington, os políticos avaliaram experiências exitosas do ramo imobiliário, projetos de recuperação de áreas degradadas e plantas iniciais de cidades inteligentes.

Intuito foi absorver a tecnologia e o padrão de desenvolvimento da cidade para eventuais replicações ou adaptações de projetos de desenvolvimento de Maracanaú para as próximas décadas.

Por meio da carta de interesses, Maracanaú busca apoio financeiro e tecnológico para revitalização integral de todos os distritos industriais da cidade, construção de condomínios para operários, bem como para urbanização das orlas dos rios que cortam a cidade e para limpeza de sete lagoas dentro dos limites do município.

A construção de um Centro de Eventos multiuso e obras de mobilidade como a implantação de uma linha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a aquisição de ônibus elétricos e construção de novas rotas diretas de interligação aos municípios vizinhos também fazem parte do pacote de projetos submetidos ao BID.

Para além das obras de infraestrutura, a gestão de Maracanaú solicitou apoio ainda para compra de ônibus elétricos e para implantação de uma usina fotovoltaica no municípios. Obras seriam o meio pelo qual a cidade busca atingir as metas da agenda ambiental de descarbonizarão e desenvolvimento sustentável.

Mesmo que as proposições ainda estejam em estágio embrionário e sem a certeza de que renderam retornos, sejam tecnológicos, financeiros ou de investimentos, a expectativa da gestão municipal é positiva. O intuito é basear os novos pedidos de ajuda para o desenvolvimento a longo prazo em ações já consolidadas pelo BID em regiões com características geográficas e socioeconômicas semelhantes as de Maracanaú.

