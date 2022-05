Para lidar com custo, passagem de ônibus "seguramente" passaria de R$ 5 em Fortaleza, diz presidente do Sindiônibus

Em entrevista à rádio O POVO CBN, Dimas Barreira, presidente da entidade, diz que dialoga com a Prefeitura o aumento dos custos para o setor após alta do diesel e diz que a solução não necessariamente passa por aumento de tarifa

Com mais de 40% de impacto da alta do diesel de janeiro até este mês de maio, as empresas de transporte coletivo hoje lidam com passagem inteira a R$ 3,90 em Fortaleza, mas que é recebida em R$ 4,50 com o subsídio da Prefeitura de Fortaleza.

Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), explica que nenhuma empresa conta no seu planejamento com um aumento tão elevado de combustível e que, juntamente com mão de obra, o bilhete de ônibus "seguramente" passaria de R$ 5 para suprir os custos.

A informação foi dada em em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal e Rachel Gomes, na rádio O POVO CBN. Ele frisa que a Prefeitura tem consciência dos aumentos e detalha que existe na questão contratual a possibilidade de uma revisão extraordinária. O presidente da entidade empresarial diz que há um diálogo feito administrativamente para analisar o aumento de gastos.

Essa revisão extraordinária, diz, não necessariamente significa aumento de tarifa, mas debate sobre os custos e como cobri-los. Isso pode vir também orçamento e mais subsídios da Prefeitura, por exemplo. "Estamos pagando para trabalhar", complementa.

O cenário da capital cearense em relação a passagens de ônibus é de três anos sem reajuste nos anos anteriores, com a alta de 8,33% no início deste ano de 2022. A diferença, o Executivo municipal subsidia pagando aproximadamente R$ 0,60 a mais.

