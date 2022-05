Fortaleza busca melhorar saúde fiscal para conseguir empréstimo de R$ 1,4 bilhão para obras

Uma das principais metas fiscais para cidade de Fortaleza é encerrar o ano de 2022 com poupança líquida no patamar de R$ 455 milhões, conforme revela o prefeito da Cidade, José Sarto Nogueira (PDT). Meta fiscal é perseguida para melhora da classificação do municípios no mercado de crédito internacional para que a Capital consiga viabilizar um financiamento de R$ 1,4 bilhão para obras de infraestrutura.

Crédito será utilizado em pacote de grandes obras em Fortaleza

O intuito da conquista do novo financiamento é dar início a "inúmeros projetos de grandes obras", conforme revela Sarto. Entre os pontos de destaque ele cita a destinação da verba para consolidação da segunda etapa do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra).

Obras de drenagem, pavimentação, reurbanização e construção de novos equipamentos públicos também deverão ser alavancadas com o financiamento. As informações foram divulgas por Sarto em entrevista exclusiva para rádio O POVO CBN na manhã desta segunda-feira, 16 de maio.

De acordo com o gestor municipal, a atual classificação da Cidade com relação ao potencial de crédito é a mais baixa, no nível C, assim, a meta é alcançar o nível B até o fim do ano. A classificação é feita pelo Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, e conta com níveis A, B e C de acordo com capacidade de endividamento, volume de poupança líquida e a fluidez das finanças de cada município.

"O Roberto Cláudio investiu o dinheiro da poupança de Fortaleza em obras, e fez muito bem, é assim mesmo, reza a poupança em investimentos e depois poupamos para investir", pontua Sarto. O prefeito afirma que no atual momento a Cidade está "realizando um grande esforço" para aumentar o volume nos cofres municipais para que possa ser aprovada para uma nova linha de financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Sarto descarta uma eventual irresponsabilidade da gestão anterior com relação aos gastos públicos e reforça que o fato da poupança de Fortaleza estar baixa reflete um amplo investimento em obras de infraestrutura. O gestor, porém, não deu detalhes do montante acumulado na conta da Capital, ainda assim, pontua que todo os projetos para os quais a verba do eventual crédito serão destinadas já estão estruturados e aguardando apenas a viabilidade econômica para implantação.

