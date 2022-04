Governo realiza mutirão com oferta de mais de 3 mil vagas de trabalho

Mutirão será realizado a partir de segunda-feira, 2/5, na sede do Sine/IDT. Na Praça do Ferreira, estarão disponíveis serviços de emissão de carteira de identidade, CPF e aplicação de vacinas serão oferecidos para quem estiver circulando pelo local

Um mutirão com oferta de mais de 3 mil vagas de emprego, concessão de crédito e encaminhamentos para serviços autônomos será promovido nesta segunda-feira, 2/5, a partir das 9 horas. A iniciativa do Governo do Estado vai acontecer na sede do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT)/Sine, na Rua Assunção, 699 - Centro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A abertura do Ceará de Oportunidades - Ações em celebração ao mês do trabalhador, será conduzido pela governadora do Estado, Izolda Cela (PDT), em solenidade.

Na Praça do Ferreira, entre os dias 2 e 3/5, será promovida uma série de atividades em alusão ao Dia do Trabalhador, comemorado no domingo, 1° de maio. Serviços de emissão de carteira de identidade, CPF, cadastro para doação de medula óssea; aplicação de vacinas; exibição de filme; palestras; atividades para as crianças, são alguns dos serviços oferecidos para quem estiver circulando pelo local entre 8h e 15 horas.

Sobre o assunto Concurso para UVA tem edital publicado com 145 vagas e salários de R$ 11,2 mil

Coca-Cola Brasil: inscrições para capacitação ao primeiro emprego

Feira de Cidadania oferece serviços gratuitos ao público no Cuca Barra

Ceará tem o segundo melhor saldo de empregos no Nordeste

População ocupada recua em 472 mil pessoas em um trimestre, diz IBGE

Taxa de desemprego fica em 11,1% no primeiro trimestre, diz IBGE

Benefícios que você tem direito de receber em 2022 | Dei Valor



PODCAST VOO 168 BASTIDORES

​

Tags