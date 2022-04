Coca-Cola Brasil: inscrições para capacitação ao primeiro emprego

Instituto Coca-Cola Brasil abre 2 mil vagas para jovens no Ceará. Inscrições devem ser realizadas de forma on-line e seguem até dia 16 de maio

O Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Solar Coca-Cola, abriu inscrições para mais um Programa Coletivo Online, voltado para capacitação de jovens em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Os inscritos precisam ter entre 16 e 25 anos, ser residentes de comunidades urbanas de baixa renda e ter Ensino Médio completo ou em curso. No Ceará, mais de 2 mil vagas estão abertas. A formação é gratuita, 100% on-line e os interessados podem se inscrever no link https://bit.ly/ColetivoSolar20221.

A capacitação é formada por 10 videoaulas enviadas pelo WhatsApp, para auxílio da preparação do jovem para o mundo do trabalho. Durante o processo de formação, os participantes irão aperfeiçoar conteúdos como planejamento financeiro, elaboração de um plano de vida, construção de currículo e outros. O início das aulas inicia logo após a realização da inscrição no site.

Ao final do curso, o participante recebe o certificado de conclusão e tem acesso à comunidade de vagas do Coletivo, com possibilidade de se candidatar a processos seletivos de mais de 400 parceiros empregadores